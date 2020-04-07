МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Цена на золото растет во вторник на фоне сохранения опасений вокруг рецессии мировой экономики из-за распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.28 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,46%, или на 25 долларов — до 1718,6 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 3,32% — до 15,6 доллара за унцию.

Инвесторов продолжают тревожить перспективы мировой экономики, которая находится под давлением на фоне коронавируса. Американский президент Дональд Трамп полагает, ближайшие недели для США будут наиболее болезненными, так как именно на них придется рост количества смертей из-за коронавируса.

Аналитики обратили внимание на то, что золото дорожает, несмотря на рост на мировых фондовых биржах. Так, биржи США закрылись накануне ростом на 7%, Европы — в пределах 6%, рынки АТР растут во вторник в пределах 2,7%.

"Но совершенно очевидно, что в краткосрочной перспективе есть тенденция к повышению цены на золото. Рост цен на акции не влияет на золото… похоже, что существует серьезное нарушение обратной корреляции между стоимостью золота и ценами на активы", — сказал агентству Рейтер аналитик CMC Markets Майкл Маккарти (Michael McCarthy).