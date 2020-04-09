МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по основным биржевым индексам шестую торговую сессию подряд на фоне улучшения внешней конъюнктуры, и за эти несколько дней начала апреля уже скомпенсировал провал, последовавший после того, как в начале прошлого месяца участники ОПЕК+ не договорились о продолжении сотрудничества в ограничении добычи нефти после первого квартала года.

Сегодня, в день нового саммита ОПЕК+, по итогам которого ожидается возобновление режима ограничения добычи крупнейшими нефтяными странами, индекс Мосбиржи обновил максимум с 6 марта, а РТС немного не дотянул и обновил максимум только с 10 марта. Таким образом, рынок акций РФ практически вернулся на потерянные месяц назад уровни.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов четверга вырос на 1,19%, до 2701,77 пункта, индекс РТС — на 3,67%, до 1155,49 пункта. А в течение дня индексы обновили локальные максимумы, поднявшись до 2713,5 пункта и 1170,27 пункта соответственно.

РЫНОК – ШЕСТОЙ ДЕНЬ РОСТА

Российский фондовый рынок в четверг продолжил расти — шестой день подряд, отыгрывая продолжающийся внешний позитив. В частности, рынок нефти в течение дня демонстрировал повышательную динамику. Вечером цена нефти прибавляет около 4%, превышая 34 доллара за баррель сорта Brent.

Инвесторы следили за новостями вокруг встречи представителей ОПЕК+, которая проходит сейчас в формате видеоконференции. По данным СМИ, России и Саудовской Аравии удалось сгладить основные разногласия в своих позициях в отношении нового сокращения добычи нефти, а по сведениям источника РИА Новости в одной из делегаций, большинство стран ОПЕК+ первично согласовали свои квоты в рамках сокращения добычи нефти, и вероятность подписания итогового соглашения высока.

Кроме того, основные западные фондовые индексы по итогам четверга прибавили на величины до 4%. Инвесторы отыгрывали новые объявленные Федеральной резервной системой (ФРС) США меры, направленные на поддержку экономики страны. Ранее в четверг Федрезерв объявил о мерах на 2,3 триллиона долларов, обещанных экономике в условиях пандемии коронавируса. Этот пакет предусматривает кредитование бизнеса и домохозяйств, а также поддержку муниципальных долговых обязательств.

В лидерах роста на российском рынке сегодня оказались акции "Башнефти" (+5,4%), Polymetal (+5,4%), "Норникеля" (+4,8%), ВТБ (+4%), "Роснефти" (+3,4%).

Снизились в цене акции "Яндекса" (-1,7%), "Магнита" (-1,6%), префы "Сургутнефтегаза" (-1,2%), акции МТС (-1,1%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Участники торгов делают ставку на то, что в ближайшие дни мировые экспортеры нефти найдут компромиссное решение о совокупном сокращении добычи нефти, рассуждает Сергей Дейнека из компании "БКС премьер".

"Завтра нефтяной "диалог" продолжится переговорами министров энергетики G20. Также инвесторы надеются на скорый перелом в борьбе с пандемией коронавируса. Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты, возможно, находятся вблизи пика эпидемической вспышки", — добавил эксперт.

Индексы Мосбиржи и РТС в четверг продолжали восходящее движение и проверили на прочность уровни 2700 и 1150 пунктов соответственно, отметила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"С технической точки зрения оба индикатора еще обладают потенциалом краткосрочного повышения и при благоприятных внешних факторах в ближайшие дни могут направиться в район 2800 и 1235 пунктов", — считает она.

При этом в последний торговый день первой полной недели второго месяца весны инвесторы в РФ окажутся без зарубежных ориентиров.

"Завтра большинство мировых бирж уйдут на пасхальные выходные. По нашим оценкам, индекс Мосбиржи завтра будет колебаться в диапазоне 2600-2750 пунктов", — оценил Дейнека.

"Ориентир по индексу Мосбиржи на пятницу: 2600-2800 пунктов", — также указывает Кожухова.