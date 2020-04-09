Добавлены комментарии Минсельхоза США, бэкграунд (четвертый-шестой абзацы).

МОСКВА, 9 апр /ПРАЙМ/. Минсельхоз США снизил прогноз по экспорту пшеницы из России в 2019-2020 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года) до 33,5 миллиона тонн, одновременно повысив оценку поставок для Евросоюза — государства ЕС в текущем сезоне могут экспортировать столько же пшеницы, сколько и РФ, следует из апрельского обзора министерства.

Прогноз экспорта российской пшеницы снижен с 35 миллионов тонн, во-первых, из-за слабого темпа поставок, во-вторых, из-за введения квоты на экспорт ряда зерновых культур, которая будет действовать до конца июня текущего года. Прогноз по Евросоюзу повышен до 33,5 миллиона тонн с 32 миллионов тонн, напротив, из-за хорошего темпа экспорта, а также из-за снижения конкуренции с российским зерном.

Правительство РФ 31 марта подписало постановление об установлении квоты на экспорт ряда зерновых культур из России, документ был опубликован 2 апреля. Ограничение распространяется на экспорт за пределы РФ в государства, которые не являются членами ЕАЭС, пшеницы, ржи, меслина (смесь пшеницы и ржи), ячменя и кукурузы. Объем квоты составляет 7 миллионов тонн, она действует по 30 июня 2020 года.

По оценке американского министерства, Россия в текущем сезоне по март экспортировала более 28 миллионов тонн пшеницы, еще около 5 миллионов может быть вывезено во время действия квоты. "С учетом того, что экспорт кукурузы, ячменя и ржи в течение этого периода ожидается на уровне порядка 2 миллионов тонн, общий ожидаемый экспорт зерна не превысит установленную квоту", — говорится в обзоре.

Минсельхоз США также указывает, что темпы экспорта пшеницы из РФ замедлились в последние месяцы, тогда как европейская пшеница стала более конкурентоспособной с точки зрения цен, а запасы ее значительны, что привело к росту поставок. "Ожидается, что в последнем квартале (сельхозгода — ред.) Евросоюз сохранит экспорт на уровне выше среднего, не уступая России как ведущему мировому экспортеру пшеницы", — добавляется в документе.

Экспорт зерна из России в 2018-2019 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года) составил 43,3 миллиона тонн, в том числе 35,2 миллиона тонн пшеницы. Россия по итогам минувшего сельхозгода сохранила первое место в мире по поставкам пшеницы, обогнав как США, так и страны Евросоюза. Минсельхоз РФ ожидает, что в 2019-2020 сельскохозяйственном году экспорт зерна из России составит 45 миллионов тонн, включая 36 миллионов тонн пшеницы.