МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. "Еврохим", одна из ведущих мировых агрохимических компаний, установил объем размещения биржевых облигаций серии БО-001P-08 в размере 25 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

Финальный ориентир ставки первого купона составляет 8,05% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,21% годовых

Изначально эмитент ориентировал инвесторов на объем размещения не менее 10 миллиардов рублей и ставку купона 8,25% годовых (доходность 8,42% годовых). В ходе сбора заявок ориентир купона был снижен до 8,05-8,15% годовых (доходность 8,21-8,32% годовых).

Компания в понедельник собирает заявки инвесторов на пятилетние биржевые облигации серии БО-001P-08 с полугодовыми купонами.

В пятницу компания собирала заявки инвесторов на пятилетние облигации серии БО-001P-07 объемом 10 миллиардов рублей. Ставка первого купона по выпуску установлена в размере 8,25% годовых. Техническая часть размещения выпуска БО-001P-07 назначена на 16 апреля, БО-001P-08 — планируется 21 апреля.