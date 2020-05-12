МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Цена на медь снижается во вторник на опасениях переизбытка предложения сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.44 мск стоимость майских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,34% — до 2,372 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов понедельника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,32% — до 5257 доллара, алюминия — выросла на 0,84%, до 1497,5 долларов, цинка — выросла на 1,25%, до 2028,5 доллара за тонну.

Инвесторы обратили внимание на новости СМИ о том, что, по оценке крупнейшего добытчика меди — Чили, переизбыток предложения меди на рынке в этом году составит 200 000 тонн.

Давление на рынок промышленных металлов также оказывают распродажи рисковых активов. Об этом свидетельствует негативная динамика на рынках Азии, которая является крупнейшим потребителем меди. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на 0,12-1,83%.