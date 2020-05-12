МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Цена на золото растет во вторник вечером на фоне сохранения неопределенности относительно перспектив развития мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.49 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,8%, или на 13,5 доллара — до 1711,65 долларов за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,83% — до 15,810 доллара за унцию.

Инвесторы следят за ситуацией с распространением коронавируса, который продолжает оказывать давление на мировую экономику. Так, после ослабления ограничительных мер в Южной Корее и Германии произошел прирост случаев заражения. Аналитики опасаются, что преждевременная отмена ограничений может вызвать вторую волну пандемии.

Участники торгов также обращают внимание на статистические данные, которые отражают степень влияния коронавируса на экономику стран. Так, сегодня министерство труда США сообщило, что годовая инфляция в стране в апреле замедлилась до 0,3%. При этом аналитики ожидали показателя на уровне в 0,4%. Такие темпы роста цен в годовом выражении стали самыми медленными с октября 2015 года.

"В целом для золота мало что изменилось. Оно продолжает держаться у отметки в 1700 долларов за унцию… Вряд ли что-то изменится в ближайшее время", — цитирует агентство Рейтер аналитика брокерской компании OANDA Крэга Эрлама (Craig Erlam).