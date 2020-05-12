МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций после длинных выходных смог закрыться в символическом плюсе по основным индексам на фоне дорожающей нефти, несмотря на противоречивую динамику в течение торговой сессии вторника.

Разнонаправленное изменение западных фондовых индексов и ослабление аппетита к риску стали сдерживающими факторами и для российских активов.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов повысился на 0,02%, до 2642,04 пункта, индекс РТС — на 0,08%, до 1137,28 пункта.

РЫНОК ОСТАЛСЯ НА МЕСТЕ

Российский фондовый рынок во вторник большую часть торгов провел в минусе, однако к вечеру все же оказался в символическом плюсе. Европейские биржевые площадки торговались неуверенно.

Оптимизм, связанный с постепенным снятием карантинных мер в разных странах, сдерживается опасениями по поводу второи? волны пандемии, говорит Александр Бахтин из компании "БКС Премьер". Так, в ряде регионов Германии смягчение мер были вынуждены приостановить из-за выявления новых очагов COVID-19 и разворота к ухудшению динамики заболеваемости, отметил он. Западные фондовые индексы вечером менялись разнонаправленно в пределах 1%.

Рынок нефти в основном повышался, хотя к вечеру и растерял часть дневного роста. Марка Brent вечером прибавляла 2,4%, до 30,35 доллара за баррель, на фоне позитивных новостей от нефтедобытчиков. О намерении дополнительно сократить объемы добычи нефти к сделке ОПЕК+ сообщили Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ. Саудовская Аравия хочет сократить добычу на дополнительный 1 миллион баррелей в сутки, Кувейт — на 80 тысяч баррелей, а ОАЭ — на 100 тысяч баррелей в день.

В лидерах роста цены во вторник оказались акции "Норникеля" (+4,3%) – на фоне прогнозов повышения глобального спроса на палладий, основным производителем которого является эта российская компания, считает Валерий Емельянов из ИК "Фридом финанс".

Также выросли бумаги "Распадской" (+3,8%), "Лукойла" (+1,4%), "Мосбиржи" (+1%). Снизились бумаги Polymetal (-2,5%), "Ленты" (-2,5%), "Магнита" (-2,4%), Сбербанка (-2,4%), НЛМК (-2,3%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС во вторник изменились несущественно и остались в рамках краткосрочных диапазонов 2600-2700 и 1100-1150 пунктов соответственно, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Краткосрочная техническая картина изменится при выходе индикаторов за пределы указанных "боковиков". Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2570-2710 пунктов", — добавила она.

В среду могут наблюдаться периоды роста волатильности нефтяных котировок, участники торгов ожидают выхода данных по недельным изменениям запасов сырья в США от API и EIA, заметил Бахтин из компании "БКС Премьер". "По нашим оценкам, индекс Мосбиржи в среду будет колебаться в диапазоне 2600-2660 пунктов", — оценил он.

Индекс Мосбиржи замер около отметки 2640, и краткосрочный потенциал его роста на среду-пятницу составляет до 2680 пунктов, считает Емельянов из компании "Фридом финанс".