МОСКВА, 12 апр /ПРАЙМ/. Facebook запустил функции, которые направлены на поддержку малого бизнеса на фоне ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении соцсети.

"Малый бизнес – важная часть нашего сообщества, и многие его представители столкнулись с серьезными трудностями во время вспышки COVID-19. В это время люди стремятся поддерживать свои любимые локальные кафе, рестораны, магазины и другие небольшие компании, которые делают их сообщества особенными. Чтобы им в этом помочь, Facebook представляет новые инструменты", — говорится в сообщении.

В частности, в Facebook появилась функция "Публикации бизнеса рядом с вами" (Posts from Businesses Near You), которая призвана помочь людям найти обновления от небольших компаний, а бизнесам – предоставить людям актуальную информацию о своих услугах. Соцсеть Instagram (принадлежит Facebook) для того, чтобы помочь малому бизнесу привлечь новых клиентов и оставаться на связи с существующими, запускает новый стикер для Stories в России – "Поддержим малый бизнес". "С помощью него пользователи Instagram смогут упомянуть аккаунты компаний прямо на стикере и сделать возможным предварительный просмотр аккаунта", — отмечается в сообщении.

Также у компаний появилась возможность помечать специальной меткой публикации, имеющие отношение к COVID-19, сообщая таким образом клиентам новости о развитии текущей ситуации. Предприниматели также получат доступ к информации о COVID-19 и полезных инструментах прямо в приложениях Facebook и Instagram, что поможет им оперативно принимать решения о том, как развивать свой бизнес дальше.

В сообщении отмечается, что новые функции позволят людям поддерживать знакомые малые бизнесы и узнавать о других небольших компаниях, дадут бизнесам возможность получать актуальную информацию о развитии текущей ситуации.