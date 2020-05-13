МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в среду, в то время как инвесторы ожидают выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.21 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,63%, до 23722 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,86%, до 9156,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,67%, до 2871,62 пункта.

Позднее в ходе торгов глава ФРС США Джером Пауэлл выступит с заявлением о дальнейшей политике ФРС по стабилизации экономики. Президент США Дональд Трамп ранее предложил Федрезерву ввести негативную процентную ставку.

Следующее заседание ФРС США запланировано на 9-10 июня, хотя регулятор может принять решение по ставке и внепланово, как он сделал в марте. По данным CME Group, 99,3% экспертов ожидают сохранения процентной ставки на текущем уровне в 0-0,25% годовых, а 0,7% допускают возможность повышения ставки до 0,25-0,5% годовых.