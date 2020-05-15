МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Курс евро незначительно повышается по отношению к доллару в пятницу днем после пересмотренных данных по ВВП Евросоюза, которые оказались немного лучше первой оценки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.45 мск курс евро к доллару рос до 1,081 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0804 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 107,04 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,24 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,22%, до 100,25 пункта.

Трейдеры обратили внимание на статистику из Европы. По данным Евростата, ВВП стран Евросоюза в первом квартале, по второй оценке, упал на 2,6% в годовом выражении, а в квартальном исчислении показатель сократился на 3,3%. Данные показатели оказались лучше первой оценки, опубликованной в конце апреля.

В то же время, по данным Федерального статистического бюро Германии, ВВП крупнейшей экономики Европы, по предварительной оценке, в первом квартале 2020 года снизился на 1,9% в годовом выражении. Аналитики ожидали снижения ВВП Германии в годовом выражении на 1,6%.

"Курс евро может упасть до паритета к доллару или подняться выше 1,2 доллара в зависимости от того, разрешат ли лидеры еврозоны свои разногласия и будет ли восстанавливаться мировая экономика от коронавируса так, как ожидается", — считают аналитики Danske Bank, мнение которых приводит издание Wall Street Journal.

Евросоюзу необходимо определиться с параметрами многолетнего финансового плана на 2021-2027 годы, с учётом которого затем будут составляться годовые общие бюджеты ЕС, которые и станут источником наполнения фонда восстановления от кризиса. Ранее, в феврале, еще до острой фазы кризиса коронавируса в союзе, на специальном саммите, посвящённом многолетнему финансовому плану, страны ЕС договориться не смогли.