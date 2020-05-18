МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Курс доллара к иене растет в понедельник на данных по ослаблению экономики Японии, при этом к евро доллар дешевеет из-за усиления рисковых настроений, что сдерживает спрос на более надежные активы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.16 мск курс доллара к иене рос до 107,36 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,02 иены. Курс евро к доллару поднимался до 1,0868 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0815 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,42%, до 99,98 пункта.

Ослабление японской иены к доллару поддерживается негативной статистикой по экономике страны. Ранее в понедельник официальная статистика показала, что ВВП Японии в первом квартале, по предварительной оценке, уменьшился на 0,9% к предыдущему кварталу. При этом в четвертом квартале 2019 года ВВП Японии снизился на 1,9% в квартальном выражении. Таким образом, страна вошла в рецессию, впервые с 2015 года.

Фондовые рынки при этом показывают заметный рост: индексы США поднимаются на 2-3%, Европы — почти на 4-5%. Склонность трейдеров к риску снижает спрос на более надежные активы, такие как американский доллар. Оптимизм рынков связан с новостями об успехах клинических испытаний вакцины биотехнологической компании Moderna Inc от коронавируса.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг коронавируса. Страны продолжают снимать ограничения, установленные для борьбы с распространением коронавируса, что позволяет открывать больше предприятий, зарытых ранее на карантин. Заводы в Европе и США закрывались в основном в марте, а теперь постепенно возвращаются к работе.