МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Курс евро к доллару поднимается во вторник вечером на новостях о фонде восстановления европейской экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.10 мск курс евро к доллару рос до 1,0939 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0912 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 107,92 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,33 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,26%, до 99,41 пункта.

Поддерживают евро новости о том, что Германия и Франция выступили с предложением, чтобы создаваемый в настоящее время усилиями ЕС фонд восстановления европейской экономики был обеспечен финансированием в объеме 500 миллиардов евро.

Статистика по США слабо повлияла на курс доллара. Ранее минторговли страны сообщило, что количество новых домов в США в апреле уменьшилось на 30,2% по сравнению с пересмотренным показателем марта и составило 891 тысячу при прогнозе в 927 тысяч. Число разрешений на строительство в США в апреле опустилось на 20,8%, но оказалось выше ожиданий — 1,074 миллиона при прогнозе в 1 миллион.

В среду будет опубликован протокол апрельского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. По итогам встречи 28-29 апреля центробанк ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Инвесторы надеются получить из документа больше подсказок по поводу планов регулятора по монетарной политике и состоянию экономики, в том числе, по поводу возможного введения отрицательной ставки, о которой говорил президент США Дональд Трамп.