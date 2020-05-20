События в сфере макроэкономики и бизнеса 20 мая
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 20 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|CNY
|Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке
|3,85%
|3,85% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель)
|1,5%
|0,8% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель)
|0%
|-0,2% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (апрель)
|-3,8%
|-5,1% (факт)
|12:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель)
|1%
|0,9%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель)
|0,5%
|0,3%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель)
|0,7%
|0,4%
|12:40
|EUR
|Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|-0,480%
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель)
|1,6%
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель)
|0,7%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель)
|-0,6%
|-0,6%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (март)
|0,7%
|-3,8%
|16:30
|USD
|США — Отчет Seevol о хранилище в Кушинге
|-2,177 млн барр
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-0,745 млн барр
|1,151 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-3,002 млн барр
|21:00
|USD
|США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Газпром — СД (рекоменд. по див-дам 2019)
|16,61 — див-д 2018
|RUB
|КТК /Кузбасская топливная компания/ — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020
|RUB
|QIWI — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020 и телеконференция менеджмента
https://1prime.ru/Financial_market/20200520/831477670.html