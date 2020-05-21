События в сфере макроэкономики и бизнеса 22 мая
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 22 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель)
|0,4%
|-0,1%
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0%
|9:00
|GBP
|Япония — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (апрель)
|-4,1%
|-18,2%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (апрель)
|-3,7%
|-15%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (апрель)
|-5,1%
|-16%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (апрель)
|-5,8%
|-22,2%
|11:09
|JPY
|Япония — Решение Банка Японии /BoJ/ по процентной ставке
|-0,1%
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (март)
|-15,6%
|-5%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём розничных продаж (м/м) (март)
|0,3%
|-10%
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|258
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|339
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-12 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|530,6 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|250 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|12,8 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-265,6 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-37,7 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|22,4 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|5,6 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|76,3 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Интер РАО — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020
|12:00 мск (10:00 лнд, 05:00 NY)
|RUB
|Интер РАО — телеконференция менеджмента
|RUB
|Мечел — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020
|RUB
|Ленэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020
|RUB
|ФСК ЕЭС — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020
|RUB
|Дорогобуж — ГОСА (реестр закрыт 27.04.2020, в заочной форме)
|4,5 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 5,1 (фин) — див-д 2018
|5,2 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 2,3 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 02.06.2020) — див-д 2019
|RUB
|ФосАгро — ГОСА (реестр закрыт 27.04.2020, в заочной форме)
|24 (1кв2018) + 45 (1П2018) + 72 (9м2018) + 51 (фин) — див-д 2018
|72 (1кв2019) + 54 (1П2019) + 48 (9м2019) + 18 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 02.06.2020) — див-д 2019, 78 (1кв2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 02.06.2020) — див-д 2020
|RUB
|Селигдар — СД (рекоменд. по див-дам 2019)
|0 (ао), 2,25 (ап) — див-д 2018
|0,78 (ао), 2,25 (ап) (9м2019) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20200521/831490412.html