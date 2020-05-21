МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 22 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель) 0,4% -0,1%
2:30 JPY Япония — Общенациональный индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0%  
9:00 GBP Япония — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (апрель) -4,1% -18,2%
9:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (апрель) -3,7% -15%
9:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (апрель) -5,1% -16%
9:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (апрель) -5,8% -22,2%
11:09 JPY Япония — Решение Банка Японии /BoJ/ по процентной ставке -0,1%  
15:30 CAD Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (март) -15,6% -5%
15:30 CAD Канада — Объём розничных продаж (м/м) (март) 0,3% -10%
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 258  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 339  
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -12 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 530,6 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 250 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 12,8 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -265,6 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -37,7 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC 22,4 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 5,6 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 76,3 тыс

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Интер РАО — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020    
12:00 мск (10:00 лнд, 05:00 NY) RUB Интер РАО — телеконференция менеджмента    
  RUB Мечел — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020    
  RUB Ленэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020    
  RUB ФСК ЕЭС — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020    
  RUB Дорогобуж — ГОСА (реестр закрыт 27.04.2020, в заочной форме) 4,5 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 5,1 (фин) — див-д 2018 5,2 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 2,3 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 02.06.2020) — див-д 2019
  RUB ФосАгро — ГОСА (реестр закрыт 27.04.2020, в заочной форме) 24 (1кв2018) + 45 (1П2018) + 72 (9м2018) + 51 (фин) — див-д 2018 72 (1кв2019) + 54 (1П2019) + 48 (9м2019) + 18 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 02.06.2020) — див-д 2019, 78 (1кв2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 02.06.2020) — див-д 2020
  RUB Селигдар — СД (рекоменд. по див-дам 2019) 0 (ао), 2,25 (ап) — див-д 2018 0,78 (ао), 2,25 (ап) (9м2019) — див-д 2019