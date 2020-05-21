МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг преимущественно уменьшаются, трейдеры отыгрывают статистику рынков труда и недвижимости в стране, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 17.32 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) поднимался на 0,08%, до 24594,78 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опускался на 0,57%, до 9322,55 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — снижался на 0,33%, до 2961,8 пункта.

Инвесторы оценивают данные макростатистики. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 16 мая снизилось на 249 тысяч и составило 2,438 миллиона. Это седьмое снижение показателя подряд после роста до рекордных 6,87 миллиона в начале апреля, при этом аналитики прогнозировали чуть более выраженное падение, ровно до 2,4 миллиона.

Кроме того, количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке страны в апреле сократилось на 17,8% по сравнению с показателем марта — до 4,33 миллиона, при этом ожидалось снижение на 18,9%, до 4,3 миллиона.

Рынки обращают внимание также на новости о том, что американский сенат в среду принял законопроект, который может привести к уходу китайских компаний с американских бирж. При этом США продолжают обвинять Китай в ситуации с коронавирусом.