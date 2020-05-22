МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Комитет по стратегическому планированию при наблюдательном совете АК "Алроса" рассмотрел предложенные менеджментом варианты сокращения расходов и оптимизации производства и рекомендовал взять за основу предложения, предусматривающие сокращение объемов добычи, говорится в сообщении компании.

Данная рекомендация была сделана комитетом как реакция на кризисную ситуацию, сложившуюся на мировом алмазно-бриллиантовом рынке. По предварительным оценкам, при реализации мер по сокращению производства добыча "Алросы" в 2020 году может составить 28-31 миллион карат по сравнению с изначальным планом в размере около 34 миллионов карат.

Отмечается, что пандемия коронавируса и принятые для борьбы с ней меры оказали существенное влияние на спрос на ювелирную продукцию с бриллиантами, в начале года демонстрировавший высокие темпы роста. В этой ситуации крупные производители алмазов дали возможность гранильному сектору не выкупать ранее законтрактованный товар, чтобы ускорить возможность выхода участников всей алмазной цепочки из сложной ситуации, и в то же время сохранить стабильность цен на алмазную продукцию. Такое решение требует от компании высокого уровня операционной и финансовой устойчивости, что возможно обеспечить в период сниженных объемов продаж за счет оптимизации затрат и активного управления производством.

Снижение производства планируется обеспечить за счет месторождений, имеющих меньшую маржинальность по причине низких характеристик и цены добываемых алмазов. Остановка работы на таких активах позволить избежать формирования низколиквидных остатков, наименее востребованных на рынке.

Вслед за приостановкой добычи на активах "Заря" и "Айхал" руководство приняло решение о приостановке промышленного участка Верхне-Мунского месторождения. До начала июня будет проведена консервация всех служб месторождения. Начало горных добычных работ на карьерах месторождения произойдет с 1 октября 2020 года.