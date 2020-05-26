МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Стоимость меди растет во вторник на фоне мер Китая по стабилизации экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.27 мск стоимость июльских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,54% — до 2,421 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

Биржи Великобритании закрыты в связи с национальным праздником. По итогам торгов пятницы на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца опустилась на 1,89% — до 5288,5 доллара, алюминия — на 0,95%, до 1506,5 доллара, цинка — выросла на 0,1%, до 1985,5 доллара за тонну.

Оптимизм на рынке производственных металлов поддерживают сообщения о том, что ЦБ Китая намерен и дальше оказывать поддержку пострадавшей экономике, в том числе снизив затраты по займам для предпринимателей.

Инвесторы также обратили внимание на рост бирж азиатского региона, который является крупнейшим потребителем меди в мире. Фондовые рынки АТР показывают рост до 2,6%.