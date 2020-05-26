МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Банк России 25 мая не совершал операций по покупке валюты на внутреннем рынке, следует из данных на сайте регулятора.

Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день. Биржи США в понедельник были закрыты в связи с празднованием Дня Поминовения, в Великобританиии — в связи с Весенним банковским выходным. Объем операций Банка России по продаже валюты на внутреннем рынке с расчетами 22 мая составил 11,1 миллиарда рублей.

ЦБ 10 марта начал упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила для поддержания финансовой стабильности в РФ.

Помимо этого с 19 марта ЦБ продает дополнительные объемы валюты из ФНБ для реализации сделки по Сбербанку. Эти продажи проходят в случае цены нефти Urals ниже 25 долларов за баррель.

Исходя из раскрываемых ЦБ данных, эти дополнительные продажи не осуществляются начиная с 12 мая, когда проводились операции с расчетами 13 мая. С этого дня ежедневно продавалась валюта примерно на 11,4 миллиарда рублей, как и "заказывал" Минфин по бюджетному правилу.

Согласно сообщению министерства, объем продажи валюты по бюджетному правилу в период с 13 мая по 4 июня 2020 года составит 193,1 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 11,4 миллиарда рублей.