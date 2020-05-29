МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 29 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (апрель) 1,39 1,32 (факт)
2:30 JPY Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (май) -0,1% 0,2% (факт)
2:30 JPY Япония — ИПЦ Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (май) 0,1% 0,1% (факт)
2:50 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (апрель) -3,7% -9,1% (факт)
2:50 JPY Япония — Объём розничных продаж (г/г) (апрель) -4,7% -13,7% (факт)
4:30 AUD Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (апрель) 1,1% 0,1% (факт)
9:00 EUR Германия — Объём розничных продаж (м/м) (апрель) -4% -5,3% (факт)
9:45 EUR Франция — Потребительские расходы (м/м) (апрель) -17,9% -15%
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0%  
9:45 EUR Франция — ВВП (кв/кв) (1кв2020) -5,8% -5,8%
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) 0%  
12:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) 0,1% -0,1%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 0,9%  
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0,3%  
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 0,3% 0,1%
12:45 EUR Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP) 1,78%  
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (апрель) 1,7% 1,1%
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (апрель) -0,1% -0,3%
15:30 USD США — Сальдо внешней торговли товарами (апрель) -64,38 млрд долл  
15:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (апрель) 1,3  
15:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (апрель) -0,3%  
15:30 USD США — Расходы физических лиц (м/м) (апрель) -7,5% -12,6%
15:30 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (апрель) -1%  
15:30 CAD Канада — ВВП (кв/кв) (1кв2020) 0,1%  
15:30 CAD Канада — ВВП (г/г) (1кв2020) 1,47%  
15:30 CAD Канада — ВВП (м/м) (март) 0% -9%
15:30 CAD Канада — Изменение объёма ВВП за год (кв/кв) (1кв2020) 0,3% -10%
15:30 CAD Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (апрель) -15,6% -13,6%
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (май) 35,4 40
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (май) 67,7 67,7
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май) 73,7 74
18:00 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла    
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -13,7 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 541 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 242,8 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 8,4 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -222,4 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC 26 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 4,1 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 78,1 тыс  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
21:00 RUB ВВП (месячный) (г/г) 0,9%  
предв. RUB Транснефть — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020    
  RUB ЛУКОЙЛ — закрытие реестра для участия в ГОСА (23.06.2020, в заочной форме) 95 (9м2018) + 155 (фин) — див-д 2018 192 (9м2019) + 350 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 10.07.2020) — див-д 2019
  RUB ММК — ГОСА (реестр закрыт 06.05.2020, в заочной форме) 0,801 (1кв2018) + 1,589 (1П2018) + 2,114 (9м2018) + 1,398 (фин) — див-д 2018 1,488 (1кв2019) + 0,69 (1П2019) + 1,65 (9м2019) + 1,507 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 17.06.2020) — див-д 2019
  RUB Акрон — ГОСА (реестр закрыт 06.05.2020, в заочной форме) 130 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 135 (фин) — див-д 2018 101 (9м2019) + 157 (нераспределенная прибыль прошлых лет) — див-д 2019
  RUB ФСК ЕЭС — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2019 (ГОСА — 15.05.2020) 0,016042926012 — див-д 2018 0,00880960765 (9м2019) + 0,009494338212 (фин) — див-д 2019