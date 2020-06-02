МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в мае снизился на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 60,6 триллиона рублей, следует из материалов торговой площадки.

"Общий объем торгов на рынках биржи составил 60,6 триллиона рублей (61 триллион рублей в мае 2019 года)… Положительную динамику продемонстрировали почти все биржевые рынки: рынок акций (рост на 55,4%), спот-рынок валюты (рост на 20,8%), срочный рынок (рост на 16,3%), рынок стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ, рост на 13,1%) и денежный рынок (рост на 8%)", — говорится в сообщении.

Объем торгов на фондовом рынке в мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 16% и достиг 3,599 триллиона рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос до 1,585 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов вырос в 1,7 раза, составив 83,4 миллиарда рублей.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями снизился при этом на 3,3% и составил 2,014 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов составил 106 миллиардов рублей против 99,2 миллиарда годом ранее. В мае на фондовом рынке Мосбиржи было размещено 60 облигационных займов на общую сумму 1,01 триллиона рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 210,7 миллиарда.

Объем торгов на валютном рынке составил 21 триллион рублей, что на 14,3% ниже, чем в мае 2019 года. На торги инструментами спот пришлось 6 триллионов рублей, на сделки своп и форварды – 15,1 триллиона. Среднедневной объем торгов на валютном рынке Мосбиржи составил 1,108 триллиона рублей, или 15,3 миллиарда долларов.

В марте общий объем торгов на всех рынках Московской биржи вырос до исторически рекордных 98,8 триллиона рублей и, таким образом, приблизился к объему годового российского ВВП, который по итогам 2019 года составил 110 триллионов рублей. Общий объем торгов на всех рынках Мосбиржи в апреле вырос на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 85,5 триллиона рублей.