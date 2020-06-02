МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Европы во вторник продемонстрировали рост, в том числе немецкий DAX поднялся на 3,8%, на фоне ожиданий трейдерами дополнительных мер поддержки и последующего восстановления экономики, свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,87%, до 6220,14 пункта, французский CAC 40 — на 2,02%, до 4858,97 пункта, немецкий DAX — на 3,75%, до 12021,28 пункта.

Оптимизм, связанный с ожиданиями по восстановлению экономики, поддержал рынки региона. Канцлер ФРГ Ангела Меркель 30 мая сообщила о скором принятии нового пакета помощи экономике в связи с COVID-19.

Наиболее сильный рост отмечается у немецкого DAX, поскольку в понедельник биржа Германии была закрыта в связи с национальным праздником, и поэтому инвесторы отыгрывают оптимизм предыдущего торгового дня.

Рынки также ожидают очередного заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое пройдет в четверг. Трейдеры ожидают, что центральные банки будут продолжать покупать государственные облигации и другие финансовые активы, чтобы защитить экономику от пандемии коронавируса. Так, предполагается, что европейский регулятор решит нарастить покупку активов примерно на 0,5 триллиона евро.