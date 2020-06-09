МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Московская биржа снизила ставки обеспечения на всех рынках до уровней февраля в связи с нормализацией рыночной обстановки и снижением волатильности, сообщается на сайте торговой площадки.

"Национальный клиринговый центр (НКО НКЦ (АО), входит в группу "Московская биржа") в связи с нормализацией рыночной обстановки, снижением волатильности на глобальных торговых площадках при сохраняющемся высоком уровне ликвидности и торговых оборотов российского рынка принял решение вернуть значения ставок обеспечения на всех биржевых рынках к уровням февраля 2020 года", — говорится в сообщении.

Риск-параметры на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на фондовом рынке изменяются с 10 июня, а на срочном рынке и на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) — с 19.00 9 июня.

Отмечается, что планируемое изменение размеров требований к обеспечению позволит участникам торгов более активно и гибко управлять своими позициями и ликвидностью.