События в сфере макроэкономики и бизнеса 10 июня
МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 10 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (июнь)
|16,4%
|6,3% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Жилищные кредиты (м/м)
|-1%
|-4,4% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|-0,9%
|-0,8% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)
|3,3%
|2,4% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс цен производителей (г/г) (май)
|-3,1%
|-3,7% (факт)
|13:00
|USD
|США — Заседание ОПЕК
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)
|1,4%
|1,3%
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|-0,4%
|-0,1%
|15:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|-0,8%
|-0,1%
|16:30
|USD
|США — Отчет Seevol о хранилище в Кушинге
|-1,765 млн барр
|16:30
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-2,077 млн барр
|-1,738 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-1,739 млн барр
|21:00
|USD
|США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (май)
|-738 млрд долл
|-625 млрд долл
|21:00
|USD
|США — Экономические прогнозы Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
|21:00
|USD
|США — Заявление FOMC
|21:00
|USD
|США — Решение по процентной ставке ФРС
|0,25%
|0,25%
|21:30
|USD
|США — Пресс-конференция FOMC
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|АК АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за май 2020
|RUB
|АФК Система — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020
|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|АФК Система — телеконференция менеджмента
|RUB
|Группа Черкизово — операционные результаты за май 2020
|RUB
|Юнипро — ГОСА (реестр закрыт 18.05.2020, в заочной форме)
|0,1110252759795 (9м2018) + 0,111025275979 (фин) — див-д 2018
|0,111025275979 (9м2019) + 0,111025275979 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 22.06.2020) — див-д 2019
|RUB
|Корпорация ИРКУТ — СД (рекоменд. по див-дам 2018 и вопрос увеличения УК)
|0 — див-д 2018
https://1prime.ru/Financial_market/20200610/831602343.html