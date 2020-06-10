МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно снижением, свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 1,13%, до 5,76 доллара, "Новатэка" — выросла на 0,63%, до 158,6 доллара, "Лукойла" — уменьшилась на 1,52%, до 77,5 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 1,46%, до 5,82 доллара, "Газпром нефти" — на 0,38%, до 25,9 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" уменьшилась на 0,44%, до 29,23 доллара. Расписки "Северстали" подешевели на 0,36%, до 13,7 доллара, НЛМК — подорожали на 0,25%, до 19,95 доллара.

Бумаги ВТБ снизились в цене на 1,03%, до 1,06 доллара, Сбербанка — подешевели на 2,45%, до 12,37 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 0,11%, до 17,64 доллара.

GDR АФК "Система" снизились в стоимости на 1,33%, до 4,8 доллара, цена бумаг "Магнита" увеличилась на 1,28%, до 12,63 доллара. Цена расписок "Ленты" снизилась на 2,17%, до 2,48 доллара.