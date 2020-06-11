МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) снижением, подорожали лишь расписки "Магнита", свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" упала на 3,82%, до 5,54 доллара, "Новатэка" — на 3,15%, до 153,6 доллара, "Лукойла" — уменьшилась на 1,29%, до 76,5 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 4,13%, до 5,58 доллара, "Газпром нефти" — на 4,05%, до 24,85 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" обвалилась на 5,34%, до 27,67 доллара. Расписки "Северстали" подешевели на 2,41%, до 13,37 доллара, НЛМК — на 3,11%, до 19,33 доллара.

Бумаги ВТБ снизились в цене на 1,03%, до 1,06 доллара, Сбербанка — на 2,41%, до 13,37 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшилась на 2,15%, до 17,26 доллара.

GDR АФК "Система" снизились в стоимости на 4,47%, до 4,59 доллара, цена бумаг "Магнита" увеличилась на 0,16%, до 12,65 доллара. Цена расписок "Ленты" упала на 4,43%, до 2,38 доллара.