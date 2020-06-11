МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Совет директоров "Т Плюс" рекомендует дивиденды по итогам 2019 года в размере около 9 копеек на обыкновенную акцию, следует из материалов компании.

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по итогам 2019 отчетного года в размере 0,089962751072032 рубля на одну обыкновенную акцию общества в денежной форме", — говорится в сообщении.

Добавляется, что дата проведения общего собрания акционеров в заочной форме назначена на 17 июля. Реестр на получение дивидендов закроется 28 июля.