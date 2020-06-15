МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в понедельник закрылись в минусе на ожиданиях возможности "второй волны" заражений коронавирусом, что может препятствовать восстановлению экономики, свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,73%, до 6060,45 пункта, французский CAC 40 — на 0,49%, до 4815,72 пункта, немецкий DAX — на 0,32%, до 11911,35 пункта.

Крупный оптовый рынок "Синьфади" в пригороде Пекина в субботу был временно закрыт после выявления коронавируса на доске для разделки импортированного лосося. В районе Фэнтай был введен режим военного времени, а уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения вновь был повышен до II.

Данные из США также вызвали опасения трейдеров. В стране в субботу было зарегистрировано более 25 тысяч новых случаев инфицирования, в то время как все больше штатов сообщают о рекордах по количеству зараженных.

"Это просто некоторое ослабление энтузиазма, и люди ждут, чтобы лучше понять данные о росте числа заболеваний", — пояснил агентству Рейтер старший исполнительный директор Webull Financial LLC Энтони Денье (Anthony Denier).