МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Курс рубля колеблется недалеко от уровней предыдущего закрытия, символически снижаясь в паре с долларом и слабо укрепляясь в паре с евро, не находя сильных драйверов для роста, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.36 мск среды рос на 3 копейки — до 69,65 рубля, курс евро снижался на 9 копеек, до 78,33 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,46% — до 40,77 доллара за баррель.

РУБЛЬ СТАБИЛЕН

Курс рубля в первой половине торгов пытался расти к доллару и евро на фоне интереса инвесторов к рублевым активам. Впрочем, небольшое ослабление рубля днем аналитики не оценивают как критичное и указывают, что доллар пока остается ниже уровня в 70 рублей.

При этом в паре с евро торги проходят в нейтральном ключе, европейская валюта колеблется недалеко от уровней закрытия.

"На мировых рынках сохраняется легкий позитив, позволяющий рублю удерживать позиции ниже 70 к доллару накануне заседания ЦБ РФ", — отмечает Олег Кочетков из МТС Банка.

Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал" также отмечает, что в среду на глобальных площадках наблюдается относительно благоприятное настроение инвесторов, несмотря на очередные негативные новости из Китая в отношении новых случаев заболевания вирусом.

Сегодня ожидается серия размещений ОФЗ, которые должны поддержать российскую валюту, напоминает Валерий Емельянов из "Фридом Финанс".

Минфин России 17 июня на аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит ценные бумаги трех выпусков.

Кроме того, игроки рынка активно строят прогнозы по поводу снижения ставки Банком России, которое состоится в пятницу, это добавляет неопределенности, обращает внимание Емельянов.

Дмитрий Полевой из РФПИ полагает, что поддержку рублю оказывает интерес нерезидентов к российским активам, в частности, об этом говорит успешное размещение акций "Детского мира".

АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и China Investment Corporation) продают 15,94% акций "Детского мира", ранее в среду сообщал РФПИ.

"Позитивным сигналом для российского рынка стало успешное размещение акций "Детского мира" его акционерами (Российско-Китайский инвестиционный фонд, созданный РФПИ и Китайской инвестиционной корпорацией, и АФК "Система"). Оно ознаменовало собой открытие российского публичного рынка для иностранных инвесторов, став первым размещением после начала эпидемии коронавируса", — отмечает Полевой.

Многократная переподписка со стороны иностранных инвесторов, получение ими более 60% объема размещения и высокие обороты на сегодняшних торгах подтверждают возможности для других российских компаний на рынке капитала, добавляет эксперт.

ПРОГНОЗЫ

Кочетков из МТС Банка в среду ориентируется на сохранение торгового диапазона 69-70 рублей за доллар.

Ближе к вечеру ожидается выступление главы ФРС США в Конгрессе, которое, как и накануне, может несколько поубавить аппетит инвесторов к риску, в том числе на развивающихся рынках, полагает Кравченко из ИК "Велес Капитал".

Кроме того, для котировок нефти (и соответственно курса рубля) важным событием станет публикация традиционных данных по запасам и добыче нефти в США: ожидания института API предполагают рост недельных запасов, тогда как участники рынка ставят на их незначительное снижение, добавляет он.

"Доллар торгуется в диапазоне 69,37-69,9, евро удерживает коридор 78,2-78,5. Наиболее вероятным нам видится смещение к вечеру обеих пар на 20-30 копеек вниз. Доллар, вероятнее всего, останется чуть выше 69 рублей, евро может протестировать отметку в 78 рублей", — прогнозирует Емельянов из "Фридом Финанс".

В целом, позиции рубля пока выглядят относительно сбалансированными, особенно в преддверии налоговых выплат, указывает Полевой из РФПИ. В среду эксперт не исключает дальнейших колебаний в рамках сложившегося диапазона 69-70 рублей за доллар.