МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Минфин России на аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) трех выпусков на общую сумму почти 162 миллиарда рублей при совокупном спросе свыше 242 миллиардов, говорится в сообщении министерства.

На первом безлимитном аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26234 с погашением в июле 2025 года на 100,826 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 97,59% от номинала, доходность по цене отсечения — 5,1% годовых. Средневзвешенная цена составила 97,7255% от номинала, средневзвешенная доходность — 5,07% годовых. Спрос составил 166,698 миллиарда рублей.

На втором безлимитном аукционе министерство разместило ОФЗ серии 26228 с погашением в апреле 2030 года на 50,27 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 115,9901% от номинала, доходность по цене отсечения — 5,59% годовых. Средневзвешенная цена составила 116,0923% от номинала, средневзвешенная доходность — 5,58% годовых, спрос — 59,356 миллиарда рублей.

На третьем аукционе Минфин в полном объеме предложения разместил инфляционные ОФЗ серии 52002 с погашением в феврале 2028 года на 10,87 миллиарда рублей при спросе в 16,224 миллиарда. Цена отсечения составила 100,1101% от номинала, доходность по цене отсечения — 2,5% годовых. Средневзвешенная цена составила 100,1724% от номинала, средневзвешенная доходность — 2,49% годовых. В ходе первого аукциона Минфин удовлетворил 74 заявки, в ходе второго — 89, в ходе третьего — 66 заявок.

"Ожидания инвесторов смягчения денежно-кредитной политики Банком России, включая снижение ключевой ставки в пределах 50-100 базисных пунктов на ближайшем заседании, предопределили не только высокий спрос с их стороны на сегодняшних аукционах, который суммарно превысил 242 миллиарда рублей, и очередное крупное размещение ОФЗ на сумму около 162 миллиарда рублей (второй показатель за всю историю после рекордных 169,6 миллиарда рублей 20 мая), но и отсутствие премии или ее минимальный уровень к ставкам вторичного рынка", — прокомментировал РИА Новости итоги аукционов главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.

По итогам аукционов в апреле-мае и трех аукционных дней в июне Минфин разместил гособлигации на общую сумму порядка 1,038 миллиарда рублей, выполнив на 173% план привлечения на рынке ОФЗ во втором квартале, который установлен на уровне 600 миллиардов рублей. Объем размещенных с начала текущего года ОФЗ составляет около 1,54 триллиона рублей.