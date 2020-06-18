МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару снижается в четверг вечером почти на 1%, трейдеры отыгрывают итоги очередного заседания Банка Англии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.55 мск курс фунта стерлингов снижался к доллару до 1,2409 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,2554 доллара, или почти на 1,16%. Курс евро к доллару снижался до 1,121 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1243 доллара за евро, курс доллара к иене уменьшался до 106,81 иены со 107 иен на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,23%, до 97,38 пункта.

Ранее в четверг Банк Англии ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%, регулятор также увеличил программу выкупа активов с рынка на 100 миллиардов фунтов стерлингов — до 745 миллиардов.

При этом неопределенность вокруг последствий выхода Великобритании из ЕС (Brexit) сохраняется. На прошлой неделе власти королевства приняли решение не просить ЕС о продлении переходного периода после Brexit даже при буксующих переговорах по торговому соглашению. В понедельник, 15 июня, ЕС и Британия согласились с необходимостью придать импульс переговорам по Brexit, поддержав планы переговорщиков активизировать диалог в июле.

Великобритания вышла из ЕС 31 января. До конца нынешнего года продлится переходный период, во время которого стороны попытаются договориться о модели своих будущих отношений.

"Неопределенность вокруг торгового соглашения Великобритании и ЕС должна сдержать рынки от того, чтобы исключить из торгов вероятность отрицательной ставки в Великобритании. Мы не ожидаем заметного прогресса в торговых переговорах Великобритании и ЕС в ближайшие недели", — приводит агентство Рейтер мнение стратегов ING.