МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Цена меди в пятницу растет, инвесторы оценивают новости о том, что вспышку коронавируса в Пекине удалось взять под контроль, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.48 мск стоимость июльских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,58% — до 2,61 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов четверга на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,61% — до 5805 долларов, алюминия — снизилась на 0,06%, до 1606,5 доллара, цинка — выросла на 1,61%, до 2052 долларов за тонну.

Оптимизма участникам торгов добавили заявления ведущего эпидемиолога Китайского центра по профилактике и контролю заболеваний У Цзюнью. В четверг он заявил, что вспышка COVID-19 в Пекине уже взята под контроль. Ранее новый очаг инфекции был обнаружен на крупнейшем оптовом рынке "Синьфади" в районе Пекина Фэнтай. 13 июня рынок был закрыт, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.

Китай является крупнейшим потребителем меди в мире, поэтому участники торгов с особой внимательностью следят за ситуацией с коронавирусом в КНР. Инвесторы надеются, что скорое подавление вспышки не поведет за собой продление карантинных мер в стране и не затормозит восстановление экономики.