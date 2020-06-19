Когда Где и что Предыдущее значение Факт.

12:30 RUB ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики /о ключевой процентной ставке/

13:30 RUB ЦБ — Пресс-релиз с решением по процентной ставке (июнь) и среднесрочным макроэкономическим прогнозом 5,5% 4,5%

15:00 RUB ЦБ — Онлайн-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной /сайт ЦБ и официальные страницы Банка России в "Вконтакте", на Facebook и на YouTube-канале/

17:20 RUB Объём розничных продаж (г/г) (май) -23,4% -15,3%

17:20 RUB Уровень безработицы (май) 5,8% 6,2%

RUB Обувь России — ГОСА (реестр закрыт 25.05.2020, в заочной форме) 2,36 — див-д 2018

RUB МГТС — ГОСА (реестр закрыт 25.05.2020, в заочной форме) 232 (ао, ап) — див-д 2018 0 (ао, ап, рекоменд. СД) — див-д 2019

RUB ФосАгро — ВОСА (реестр закрыт 25.05.2020, в заочной форме, див-ды 1кв2020) 24 (1кв2018) + 45 (1П2018) + 72 (9м2018) + 51 (фин) — див-д 2018, 72 (1кв2019) + 54 (1П2019) + 48 (9м2019) + 18 (фин) — див-д 2019 78 (1кв2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 06.07.2020) — див-д 2020

RUB Корпорация Иркут — закрытие реестра для участия в ГОСА (15.07.2020, в заочной форме) 0 — див-д 2018 0 (рекоменд. СД) — див-д 2019

RUB Магнит — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2019 (ГОСА — 04.06.2020) 137,38 (9м2018) + 166,78 (фин) — див-д 2018 147,19 (9м2019) + 157 (фин) — див-д 2019