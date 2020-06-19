МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 19 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) -0,2% -0,2% (факт)
2:50 JPY Япония — Протокол заседания Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике    
4:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) -17,7% 16,3% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (май) -18,5% -9,8% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (май) -15% 10,2% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (май) -22,7% -13,1% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (май) -18% 12% (факт)
9:00 EUR Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (май) -0,7% -0,4% (факт)
15:30 USD США — Баланс счета текущих операций (1кв2020) -109,8 млрд долл -103 млрд долл
15:30 CAD Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (апрель) -0,4% -13,5%
15:30 CAD Канада — Объём розничных продаж (м/м) (апрель) -10,0% -15,1%
17:15 USD США — Выступление члена FOMC Эрика Розенгрена (президент ФРБ Бостона)    
19:00 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса    
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 199  
20:00 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла    
20:00 USD США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)    
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 279  
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -36 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 568,3 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 219 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 12,6 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -276,7 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC 27,9 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 7,2 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 81,2 тыс  

 

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
12:30 RUB ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики /о ключевой процентной ставке/    
13:30 RUB ЦБ — Пресс-релиз с решением по процентной ставке (июнь) и среднесрочным макроэкономическим прогнозом 5,5% 4,5%
15:00 RUB ЦБ — Онлайн-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной /сайт ЦБ и официальные страницы Банка России в "Вконтакте", на Facebook и на YouTube-канале/    
17:20 RUB Объём розничных продаж (г/г) (май) -23,4% -15,3%
17:20 RUB Уровень безработицы (май) 5,8% 6,2%
  RUB Обувь России — ГОСА (реестр закрыт 25.05.2020, в заочной форме) 2,36 — див-д 2018  
  RUB МГТС — ГОСА (реестр закрыт 25.05.2020, в заочной форме) 232 (ао, ап) — див-д 2018 0 (ао, ап, рекоменд. СД) — див-д 2019
  RUB ФосАгро — ВОСА (реестр закрыт 25.05.2020, в заочной форме, див-ды 1кв2020) 24 (1кв2018) + 45 (1П2018) + 72 (9м2018) + 51 (фин) — див-д 2018, 72 (1кв2019) + 54 (1П2019) + 48 (9м2019) + 18 (фин) — див-д 2019 78 (1кв2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 06.07.2020) — див-д 2020
  RUB Корпорация Иркут — закрытие реестра для участия в ГОСА (15.07.2020, в заочной форме) 0 — див-д 2018 0 (рекоменд. СД) — див-д 2019
  RUB Магнит — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2019 (ГОСА — 04.06.2020) 137,38 (9м2018) + 166,78 (фин) — див-д 2018 147,19 (9м2019) + 157 (фин) — див-д 2019
  RUB Транснефть — СД (рекоменд. о размере, форме и порядке выплаты годовых див-дов 2019 по всем типам акций компании) 1394,73 (ао, ап) — див-д 2018 9311,22 (ао, ап) (нераспределенная прибыль прошлых лет) — в 2019

 

 

 