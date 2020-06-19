МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Наблюдательный совет Московской биржи 24 июня рассмотрит вопрос о ситуации с фьючерсами нефти марки WTI, говорится в сообщении торговой площадки.

"Повестка заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: рассмотрение отчета правления ПАО "Московская биржа" о результатах (в том числе финансовых) деятельности ПАО "Московская биржа" за 1 квартал и апрель-май 2020 года; о ситуации с фьючерсным контрактом на нефть Light Sweet Crude Oil (маркерная нефть, в данном случае WTI — ред.); об утверждении Стратегии развития системы управления рисками группы "Московская биржа" 2024", — сказано там.

Также набсовет биржи рассмотрит вопросы об альтернативных вариантах размещения основного центра обработки данных (ЦОД); о ходе реализации контролируемых набсоветом приоритетных проектов группы "Мосбиржа"; о внесении изменений в консолидированный бюджет группы на 2020 год; об итогах самооценки набсовета и о приоритетах в его работе на 2020-2021 корпоративный год.

Котировки фьючерсов на WTI (с поставкой в мае) 20 апреля впервые в истории упали до отрицательных значений, на Нью-Йоркской товарной бирже они достигали минус 40,32 доллара за баррель. На Мосбирже торги этим фьючерсом в понедельник завершились раньше и на отметке 8,84 доллара. А NYMEX по итогам продолжавшихся в тот день торгов определила цену исполнения (экспирации) контракта в минус 37,63 доллара. Мосбиржа 21 апреля торги этим фьючерсом не проводила из-за неготовности брокерских и клиринговых систем к работе с отрицательными ценами, а цену экспирации взяла по обычному регламенту с NYMEX.

По данным юридической компании Milton Legal, пострадавшие инвесторы предпринимали ряд попыток найти общий язык с Мосбиржей и ЦБ, однако получили отказ на все обращения с просьбой признать недействительными результаты спорных торгов. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) в мае просила Мосбиржу рассмотреть вопрос об участии торговой площадки в реструктуризации убытков клиентов по апрельским фьючерсам WTI с отрицательной ценой.

ЦБ в мае сообщал, что не усмотрел в действиях Московской биржи по майским фьючерсам на нефть WTI 20-21 апреля нарушений требований законодательства об организованных торгах, нормативных актов Банка России, а также собственных внутренних документов торговой площадки.

Также Банк России сообщал, что готовит рекомендации биржам и участникам торгов, направленные на минимизацию в будущем рисков участников торгов и их клиентов, возникающих при совершении операций на рынке производных финансовых инструментов.