МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в пятницу растут в ожидании инвесторами видеосаммита лидеров стран Евросоюза, на котором они обсудят параметры создаваемого в ЕС антикризисного фонда, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.11 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,46%, до 6252,5 пункта, французский CAC 40 — на 0,59%, до 4988,15 пункта, немецкий DAX — на 0,54%, до 12346,25 пункта.

Лидеры стран Евросоюза на видеосаммите в пятницу обсудят параметры создаваемого в ЕС антикризисного фонда. Ранее ЕК представила предложения по формированию фонда восстановления Евросоюза от кризиса, вызванного борьбой с распространением нового коронавируса, в объеме 750 миллиардов евро. Обсуждаться на саммите в пятницу будет не только фонд, но и связанный с ним многолетний финансовый план ЕС на 2021-2027 годы.

Оптимизм рынков также подкрепляется заявлением ведущего эпидемиолога Китайского центра по профилактике и контролю заболеваний У Цзюнью. В четверг он заявил, что вспышка COVID-19 в Пекине уже взята под контроль.

Кроме того, индексы поддерживаются корпоративными новостями. Акции немецкой авиакомпании Lufthansa растут почти на 2% после появившихся в СМИ сообщений о том, что крупнейший акционер компании, немецкий миллиардер Хайнц Герман Тиле, обратился к берлинским политикам с просьбой о переговорах по поддержке компании.