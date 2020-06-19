19 июня — Dow Jones. Мировые рынки акций сегодня растут, фьючерсы на американские фондовые индексы повышаются, предвещая рынкам США четвертую неделю роста за последние пять. Постепенному подъему на рынках акций способствуют стимулирующие меры со стороны центральных банков и оптимизм инвесторов насчет темпов восстановления мирового экономического роста.

Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average повысились на 0,9%. Вчера этот американский индекс "голубых фишек" потерял 0,2%, тогда как индекс широкого рынка S&P 500 повысился.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 вырос на 0,9% во главе с акциями французских и итальянских компаний. На азиатских рынках акций торги преимущественно завершились в плюсе.

На прошлой неделе фондовые индексы резко понижались: инвесторов беспокоило то, что вторая волна заражений коронавирусом может привести к новым ограничениям в работе компаний и общественной жизни. В последние дни эти опасения смягчились благодаря данным, указавшим на восстановление экономики США: розничные продажи повысились, число заявок на пособие по безработице уменьшилось.

"Мартовская паника и вынужденные продажи остались в прошлом. Рынок возвращается в нормальное состояние, хотя восстановление остается хрупким, – говорит Джонас Голтерман, старший экономист Capital Economics. – За последние 10 лет у инвесторов развился рефлекс покупки при откате, и обычно эта тактика срабатывает".

Предварительные данные тестов в американских городах, где прошли протесты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских, показали, что массовое скопление людей не привело к всплеску заболеваний Covid-19.

В Аризоне, Флориде и Калифорнии число новых случаев заражения достигло новых дневных максимумов, но власти пока не спешат повторно вводить карантин. Так, правительство Калифорнии вместо этого обязало жителей носить маски в местах, где высок риск заражения. Инвесторы обрадованы восстановлением экономической активности в США, открытием предприятий и возвращением сотрудников на работу.

"Сейчас все сосредоточились на степени восстановления, и это неудивительно, учитывая, какие жесткие карантинные меры были введены ранее, – рассуждает Лин Грэм-Тейлор, аналитик Rabobank по инструментам с фиксированной доходностью. – Летом макроданные автоматически будут казаться высокими, так как база сравнения крайне низка, поэтому потребуется время, чтобы оценить реальный экономический ущерб".

В число акций, цена которых изменилась на премаркете наиболее сильно, вошли бумаги Marathon Petroleum. Они выросли на 6,8%, после того как The Wall Street Journal сообщила, что компания ведет переговоры с потенциальными покупателями ее сети заправочных станций Speedway.

Акции AMC Entertainment, которая заявила, что в июле намерена открыть основную часть своих кинотеатров, подскочили на 8,9%.

В Азии китайский индекс Shanghai Composite вырос на 1%, южнокорейский Kospi Composite – на 0,4%, гонконгский Hang Seng – на 0,7%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась со вчерашних 0,693% до 0,716%.

В Европе, где утром прошла встреча лидеров стран, инвесторы ждут новостей о планах создания фонда для восстановления экономики Европы. Они хотят знать, в какой форме будет проводиться такая программа помощи.

Баррель нефти марки Brent вырос в цене на 1,9% до 42,29 доллара. Инвесторы стали оптимистичнее оценивать перспективы сырьевых рынков, после того как в ОПЕК сообщили, что недавние соглашения о сокращении добычи в основном соблюдаются.

— Автор Avantika Chilkoti, Avantika.Chilkoti@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz