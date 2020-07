МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Московская биржа с 27 июля приостановит операции по сделкам РЕПО с депозитарными расписками "Трансконтейнера", говорится в сообщении торговой площадки.

"В соответствии с правилами листинга ПАО "Московская биржа" председателем правления 24 июля 2020 года принято … решение: приостановить с 27 июля 2020 года торги ценными бумагами, включенными в раздел "Третий уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам, … в связи с поступившим эмитенту представляемых ценных бумаг требованием о выкупе акций, в отношении следующих ценных бумаг: глобальные депозитарные расписки на обыкновенные акции публичного акционерного общества "Центр по перевозке грузов в контейнерах "Трансконтейнер", — указывается там же.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе Московской биржи, депозитарные расписки "Трансконтейнера" участвуют в сделках РЕПО.

Депозитарные расписки иностранного эмитента на акции "Трансконтейнера" (эмитент депозитарных расписок – The Bank of New York Mellon) на Московской бирже участвуют в операциях РЕПО со следующими параметрами: торговый код – TCDR; ISIN код – US8935561006.

Ранее, 14 июля, Московская биржа сообщала, что с 20 июля приостановит торги акциями "Трансконтейнера" в связи с поступившими организациям требованиями о выкупе ценных бумаг.