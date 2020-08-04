МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник преимущественно слабо выросли, инвесторы оценивают продолжение сезона корпоративных отчетностей, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,05% — до 6036 пунктов, французский CAC 40 — на 0,28%, до 4889,52 пункта, немецкий DAX — снизился на 0,36%, до 12600,87 пункта.

Сезон отчетностей продолжает влиять на торги в регионе. Акции нефтегазового гиганта BP подорожали на 6,5%, ранее компания сообщила о снижении дивидендов вдвое и чистом убытке во втором квартале в 16,848 миллиарда долларов против прибыли годом ранее.

Бумаги easyJet выросли на цене почти на 8,8%. Ранее компания сообщила, что прогнозирует использование своего авиапарка на 40% от общей мощности в четвертом квартале текущего года, что лучше предыдущего прогноза в 30%.

Немецкий химико-фармацевтический концерн Bayer сообщил ранее, что чистый убыток за второй квартал составил 9,548 миллиарда евро против прибыли год назад. Выручка снизилась на 6,2% — до 10,054 миллиарда евро. Его акции подешевели на 2,9%.

Несколько сдержала торги также коррекционная динамика. В понедельник индексы поднялись на 2-3% вслед за ростом мировых бирж и на сильной статистике по деловой активности в сфере промышленности.