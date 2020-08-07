МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Стоимость золота продолжает обновлять исторические максимумы после прохождения во вторник "круглой" психологической отметки в 2 тысячи долларов. О том, свидетельствует ли такой рост о надувании "пузыря" на рынке драгметаллов, стоит ли присоединяться к ралли в золоте и в какие инструменты, связанные с золотом, лучше инвестировать, рассказали опрошенные "Прайм" эксперты.

"Во вторник котировки золота достигли еще одной вехи, впервые в истории поднявшись выше 2000 долларов США за унцию на фоне опасений, что увеличение объема печатания денег в США приведет к быстрому росту инфляции и снижению курса американской валюты", — отмечает руководитель направления перспективных исследований Next Generation швейцарского банка Julius Baer Карстен Менке.

В пятницу в начале торгов котировки вновь обновили исторический максимум, поднявшись до 2072,79 доллара за тройскую унцию, вечером стоимость золота начала корректироваться вниз и к текущему моменту золото на рынке спот торгуется в районе 2040 долларов за тройскую унцию.

ЗОЛОТОЙ "ПУЗЫРЬ"

Беспрецедентное снижение центральными банками базовых процентных ставок вкупе с реализацией рекордных программ прямой поддержки экономик (прежде всего домохозяйств) в США и Европейском союзе на фоне пандемии COVID-19 уже привели к снижению реальных процентных ставок и ожиданиям роста темпов инфляции, отмечает портфельный управляющий "Сбербанк Управление активами" Александра Фалкова.

Это вкупе с политической неопределенностью в исходе выборов президента США и продолжающейся конфронтацией США и Китая является идеальной комбинацией для дальнейшего роста котировок цен на золото, добавляет она.

"Одним из основных факторов роста цены золота в последние недели является обесценение доллара США, связанное с ожиданиями роста инфляции из-за масштабных многотрилионных мер поддержки экономики, которые финансируются за счет печатного станка. Кроме того, росту спроса на золото способствуют опасения инвесторов в отношении второй волны коронавируса и ее негативного влияния на экономику, обострения отношений между США и Китаем, неопределенности исхода президентских выборов в США", — также отмечает аналитик "Газпромбанк — Управление активами" Илья Купреев.

Хотя в последнее время доллар имеет тенденцию к снижению, Менке из Julius Baer полагает, что это вызвано скорее циклическими, чем структурными факторами.

"Следовательно, мы по-прежнему очень неохотно преследуем ралли на рынке золота, поскольку, с нашей точки зрения, драгоценный металл торгуется в верхней части фундаментально обоснованного диапазона… Настроение рынка становится все более и более "бычьим", что является для нас предупреждающим сигналом, но не означает, что ралли не сможет продолжаться", — говорит он.

Тем не менее, очевидно, что защитные функции золота для портфеля инвестора стали очень дорогими и рынок на текущих уровнях больше подходит для краткосрочных трейдеров, чем для тех, кто ищет убежище, считает эксперт.

"Обычно когда говорят "девальвация", то предполагается девальвация к чему-то. Рассматривать рост цен на золото как девальвацию валют некорректно. Сейчас мы наблюдаем, как надувается хороший "пузырь" на рынке драгметаллов, который еще может надуться до очень больших значений, так как ралли продолжается, а потом неожиданно для всех остановится. Это не первое и не последнее ралли, которое мы наблюдаем в подобного класса активах", — отметил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

СТОИТ ЛИ ПРИСОЕДИНЯТЬСЯ К РАЛЛИ?

Эксперт обращает внимание, что золото, серебро и другие драгметаллы – это активы, с которых не платятся ни дивиденды, ни купоны.

"Здесь нет дополнительных доходов, а есть одни расходы, потому что вам как-то нужно поддерживать эту позицию, фондировать, доходность вы теряете. Плюс если это фонд, то надо платить комиссии фонду, они, конечно, небольшие, но тем не менее. По сравнению с обычными финансовыми активами инвестирование в драгметаллы на длинном горизонте – вещь не рациональная", — говорит Брагин.

Но с другой стороны, подобные активы имеют свойство время от времени показывать периоды роста, который связан с тем, что позитивная динамика затягивает новых инвесторов, и это продолжается какое-то время, указывает он.

"Сколько это будет продолжаться, неизвестно. Большой объем ликвидности начинает протекать во все возможные закоулки фондового рынка и поднимать цены разного класса активов, сейчас мы видим, что волна дошла до рынка драгоценных металлов: например, обращает на себя внимание рост стоимости серебра, которое за месяц выросло в цене на порядка 30%, то есть более сильная динамика, чем даже в золоте. Это редкое, но нормальное явление, и ничего необычного здесь нет", — добавляет собеседник "Прайм".

Учитывая то, что с начала 2020 года цена на золото уже выросла на 35%, обновив десятилетний максимум и превысив 2050 долларов за тройскую унцию, на взгляд Фалковой из "Сбербанк Управление Активами", стоит ожидать менее активного роста котировок с текущего уровня.

"Покупка золота стала очень разрекламированной инвестиционной идеей, что обусловило притоки спекулятивного капитала в соответствующие финансовые инструменты. Это подтверждается данными World Gold Council, согласно которым основной приток инвестиций в золото был обеспечен именно за счет притока средств инвесторов в ETF'ы на этот драгоценный металл. Спрос же на физическое золото (слитки, золотые монеты и т.п.) с начала года существенно снизился из-за пандемии", — добавляет она.

Тем не менее, по мере снижения вышеперечисленных рисков, толкающих цену на золото вверх в последнее время, весьма вероятно, в период до конца года спрос на золото может ослабнуть, считает Купреев из "Газпромбанк — Управление активами".

Кроме того, как показывает практика, в том числе период последнего крупного кризиса 2008 года, масштабные меры количественного стимулирования не приводят автоматически к всплеску инфляции, если проводятся разумно, обращает внимание он. В связи с этим, несмотря на то, что предсказать уровни, которых может достигнуть цена на золото, сложно, нужно иметь в виду, что растущий тренд может смениться нисходящим, как это было в 2012-2015 годах, указывает аналитик.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Фалкова из "Сбербанк Управление активами" отмечает, что наиболее простым способом инвестировать в золото по-прежнему является покупка ETF'ов на золото или ПИФов, инвестирующих средства в покупку акций соответствующих биржевых фондов. Альтернативным вариантом инвестирования в золото является покупка акций золотодобывающих компаний или инвестирование средств в ПИФы, делающих такие инвестиции, добавляет она.

"Однако в этом случае стоит понимать, что при покупке акций компании инвестор берет на себя риски не только изменения цены на золото, то и корпоративные риски самой компании", — добавляет эксперт.

Брагин из УК "Альфа-Капитал" рекомендует, исходя из личного опыта, инвестировать в то, что приносит доход и имеет какую-то внутреннюю стоимость. С точки зрения управления портфелем, в какие-то моменты можно держать золото, но нужно понимать что, если это "пузырь", то выскочить из него можно не успеть, обращает внимание он.

В качестве альтернативы – стандартные инструменты – акции, облигации с хорошей доходностью относительно их кредитного качества и финансовых показателей компании, советует эксперт.

Держать деньги просто в "кэше" – то же самое, что инвестировать в драгметаллы: вещь, с одной стороны, безопасная, но обычные инвестиционные продукты принесут больше доходности, уверен он.

"Что касается золотодобывающих компаний, с точки зрения текущих цен на золото их акции интересные, потому что дополнительные доходы увеличат финансовое положение, позволят уменьшить долговую нагрузку, провести какие-то инвестиции в модернизацию", — говорит Брагин.

"Единственное, у золотодобытчиков надо внимательно смотреть на финансовую модель, на расходную часть, потому что бывают такие ситуации, когда при росте цен на золото растут в стоимости комплектующие – химикаты и прочее, что используется при добыче золота. И получается так, что в итоге финансовые показатели компании растут не так сильно, как цена золото", — предупреждает эксперт.