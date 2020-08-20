МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Доллар на сегодняшний день является, скорее, не активом-убежищем, а основной валютой фондирования. Это объясняет его популярность, невзирая на девальвацию. Но в качестве защитного актива инвесторы рассматривают нечто другое.

Аналитики Morgan Stanley признали американский доллар лучшей "валютой-убежищем". По их оценке, доллар, несмотря на его снижение по отношению к корзине других мировых валют, в настоящее время является наиболее надежным инструментом для сохранения капитала.

Экономисты объясняют это тем, что низкие ставки в США выгодны для инвесторов, что обеспечивает доллару преимущество перед японской иеной и швейцарским франком. Инвесторы могут занимать в валюте с низкой доходностью, а вкладываться в высокодоходные активы, получая прибыль от процентной разницы. Если на рынках возникнет шторм, рисковые активы можно продать и вернуть взятые в долг доллары, тем самым, укрепляя американскую валюту.

Однако опрошенные "Прайм" эксперты не придерживаются на этот счет единого мнения. По словам аналитика "Финам" Сергея Дроздова, плюс доллара в том, что это основная валюта фондирования. Как правило, крупные и средние игроки в своих торговых стратегиях на фондовых и долговых площадках используют заемные средства – так называемое кредитное плечо, размер которого может в разы превосходить собственный капитал, в связи с чем при возникновении нисходящего тренда они приступают к продаже ранее купленных активов.

А при усилении панических настроений на рынках игроки пытаются выйти в кеш и вернуть кредитору заемные средства, что приводит к распродаже широкого класса активов, включая имеющееся в портфелях золото.

"Есть даже биржевой постулат "Cash is King", согласно которому, во времена обвалов на фондовых биржах главным защитным активом становится основная валюта фондирования, которой является доллар США, в то время как акции, криптовалюты, а в отдельных случаях даже облигации, нещадно распродаются", — добавил он.

При этом американские государственные долговые обязательства популярны в периоды нестабильности и стагнации. Но на текущий момент они близки к тому, чтобы достичь отрицательных значений доходности, то есть фактически это уже будет не инвестиция, а банальный способ сохранить сбережения с минимальными потерями.

В свою очередь, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Михаил Зельцер считает, что доллар утратил функцию убежища, поскольку по сути безлимитные программы монетарно-фискального стимулирования мировых центробанков приводят к девальвации доллара относительно корзины валют.

"Околонулевые процентные ставки, а также перспективы скорейшего купирования кризиса рассматриваются нами в качестве факторов дальнейшего падения доллара на мировой арене. Накануне индекс доллара США тестировал область минимальных значений весны 2018 года, таким образом, с пиковых значений марта доллар рухнул уже на 10%", — пояснил он.

ЕВРО, ФРАНКИ И ЗОЛОТО

В этой ситуации инвесторы заинтересованы в поиске более выгодных защитных активов – это, прежде всего, евро и швейцарский франк. По словам Зельцера, европейская экономика чувствует себя несколько лучше американской. "Эпидемиологический фон уже относительно неплох. Расширение монетарного пакета ЕС на 2 трлн долларов в начале лета до 2027 года привело к ралли пары EUR/USD. Вчера евро относительно доллара вплотную подходил к отметке 1,2 — максимумам последних двух лет", — отметил он.

Швейцарский франк всегда считался тихой гаванью, равно как и сама Швейцария. Ему турбулентность валютного рынка не принесет никаких потерь, и есть потенциал удорожания относительно доллара в зависимости от того, как будут развиваться события с выборами и пандемией, рассуждает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Что касается других защитных активов, то это, прежде всего, золото и ценные бумаги золотодобывающих компаний. Золото за текущий год прибавило более 25% и стоит порядка 1950 долларов за тройскую унцию, причем цена на него продолжит расти и дальше с ориентиром 2400 долларов. Российские добытчики драгоценных металлов — Polymetal и "Полюс" — выросли в 2 и 3 раза соответственно, до 1900 и 18000 рублей за акцию с округлением в большую сторону.

Впрочем, рано или поздно вирус будет окончательно побежден, что приведет к падению аппетита на золото, высказал мнение Зельцер. Инфляционные ожидания могут начать усиливаться на фоне восстановления потребительской и деловой активности, что также вызовет коррекцию в металле.

Эксперты напоминают, что серебро также становится интересным активом. В моменте падения рынка оно опускалось ниже 12 долларов за тройскую унцию, сейчас же его стоимость – порядка 27 долларов. Потенциал роста драгоценных металлов довольно серьезный, и их можно рассматривать, как один из способов не только сохранить сбережения, но и заработать.

КУПИТЬ ДОМИК В ДЕРЕВНЕ

Многие считают защитным активом недвижимость, которая весьма стабильна в цене. Однако это касается лишь высоколиквидных объектов, которые либо будут дорожать, либо, как минимум, не подешевеют. В целом же рынок недвижимости все равно реагирует на штормы финансовых рынков, пусть и с задержкой из-за своей неповоротливости.

На определенном этапе можно было рассматривать акции российских застройщиков как интересные истории роста и способ защитить рублевую часть портфеля от инфляции и девальвации, но сейчас эти бумаги слишком прилично выросли, говорит Кричевский.

Приобретая физическую недвижимость, нужно изучать рынок на предмет "горячих" предложений ниже реальной стоимости имущества либо переложить денежные средства в защитные активы на 2-3 месяца, чтобы застраховать их от обесценивания, и ждать предложений от банков и аукционных домов.

"Учитывая растущее в арифметической прогрессии количество банкротств физических лиц, в том числе дефолтов по ипотеке, у банков будет большое желание избавиться от непрофильных активов, в число которых входит недвижимость, причем зачастую весьма ликвидная. В таком случае можно и сохранить сбережения, приумножив их как минимум на уровень реальной инфляции, и заработать", — заключил он.