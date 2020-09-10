МОСКВА, 10 сен /ПРАЙМ/. Объем всех ссуд, которые отвечают условиям реструктуризации, до конца 2020 года может составить около 6,2 триллиона рублей, их доля в совокупном портфеле сохранится на уровне около 8,5%, сообщила РИА Новости гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет.

В четверг первый зампред Банка России Ксения Юдаева, выступая на форуме "Казначейство 2020", организованном Национальной финансовой ассоциацией, отметила, что ситуация с качеством кредитов развивается спокойно, накопленных резервов достаточно, чтобы покрыть возможные потери. Она заявила, что этап реструктуризации практически пройден.

Учитывая то, что Банк России не стал продлевать программы рестуруктуризации задолженности предприятий (действует до 30 сентября), а срок действия программы реструктуризации задолженности для населения и малого и среднего бизнеса увеличил только до конца 2020 года, банки уже сейчас начнут сворачивать этот процесс, говорит Розенцвет.

"Дополнительным стимулом к этому будет и то, что Банк России пролонгировав на шесть месяцев с момента окончания программ необходимость формирования резервов по таким ссудам, рекомендовал банкам уже сейчас начать это делать. Банки чутко прислушиваются к сигналам регулятора и большинство из них начнёт этот процесс, что будет означать существенное сокращение прибыли", — указала эксперт.

Учитывая то, что регулятор внимательно следит за убыточными банками, они будут стремиться не допустить сокращения доходов, а значит будут избегать и реструктуризаций, отметила она. Кроме того, по словам Розенцвет, интерес и самих заёмщиков к реструктуризации падает уже довольно продолжительное время. Те, кто реально остро нуждались в такого рода помощи, уже обратились за ней. К тому же и предприятия, и МСП, и население сейчас стали достаточно финансово грамотными, чтобы понимать, что по долгам всё равно придётся платить, и чем быстрее снижается кредитная нагрузка, тем лучше, говорит эксперт.

"Поэтому количество обращений за реструктуризацией "на всякий случай", я полагаю, было невелико. В целом, общий объем таких ссуд оказался не столь значительным, как полагали на этапе принятия закона о "кредитных каникулах", — всего 4% от совокупного портфеля кредитов физическим лицам. По нашей оценке, до конца 2020 года объем всех ссуд, которые отвечают условиям реструктуризации, может составить около 6,2 триллиона рублей, а их доля в совокупном портфеле сохранится на уровне около 8,5%", — отметила Розенцвет.

По ее словам, дальнейшая ситуация будет во многом зависеть от скорости восстановления экономики и глубины проявлений "второй волны" коронавируса. При отсутствии потрясений, резкого роста банкротств и безработицы, банки смогут справиться с ситуацией. Запас прочности в виде избытка капитала (5,9 триллиона рублей) покроет с запасом объем вероятных потерь от портфеля реструктуризированных ссуд, а накопленные резервы на 100% — портфель сомнительных и безнадежных кредитов. Активный переход на удаленные каналы обслуживания, произошедший ещё до пандемии, положительным образом скажется на соотношении доходов и расходов, что поможет восстановить рентабельность бизнеса, считает эксперт.