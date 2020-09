18 сен — Dow Jones. Фьючерсы на американские фондовые индексы в пятницу колеблются перед одновременным истечением контрактов на целый ряд фьючерсов и опционов на акции, которое может привести к повышенной волатильности.

Фьючерсы на S&P 500 колеблются между ростом и снижением. За всю неделю индекс может немного вырасти, несмотря на снижение в течение двух дней подряд. Фьючерсы на Nasdaq Composite добавили 0,3%.

Инвесторы сегодня готовятся к волатильности из-за четырежды ведьминой пятницы, когда одновременно истекают фьючерсы и опционы на акции отдельных компаний и фондовые индексы. Резкий рост активности небольших и крупных инвесторов на торгах акциями технологических гигантов в последние дни также обострил колебания рынка.

"Обычно в этот день все приникают к своим экранам и следят за волатильностью, – прокомментировал Алтаф Кассам, директор по инвестиционной стратегии в State Street Global Advisors в Европе. – Объем опционов на отдельные акции недавно был аномально высоким, поэтому бумаги некоторых компаний могут показать активную динамику".

По словам Кассама, резкие движения акций ведущих технологических компаний сегодня также могут привести к колебаниям ориентирных индексов, в которых доминирующие позиции занимают бумаги из так называемой группы FAANG – Facebook, Apple, Amazon.com, Netflix и Google.

Аналитики и инвесторы также следят за прогрессом в испытаниях вакцин от коронавируса и экономическими данными. Это позволит им оценить, насколько еще могут вырасти фондовые рынки после отскока с мартовских минимумов.

"По сути, рост дался нам очень легко, – отметил Кассам. – Дальнейшее восхождение будет все более трудным".

Инвесторы также ждут свежих данных по американской экономике. В 14.00 по Гринвичу выйдут предварительные индексы Мичиганского университета за сентябрь.

Кроме того, в пятницу американские законодатели планируют представить совместный проект закона о финансировании государственных расходов, который позволит избежать приостановки работы правительственных структур. Однако демократы и республиканцы никак не могут договориться об очередном пакете финансовой помощи пострадавшим от коронавируса, несмотря на возобновившийся интерес Дональда Трампа к соглашению.

Разлад на переговорах разочаровал некоторых инвесторов, которые ожидали, что очередной пакет помощи увеличит покупательную способность американцев и стимулирует восстановление экономики. Дополнительная поддержка может увеличить расходы потребителей, на которых приходится две трети экономики США.

На этой неделе рынки пошатнулись после того, как Федеральная резервная система заявила, что экономические перспективы США остаются крайне неопределенными. Некоторых инвесторов разочаровало, что центробанк не предоставил новые прогнозы касательно дополнительных стимулирующих мер или подробности своих целей по инфляции.

Прогнозы о том, что ФРС в течение нескольких лет будет удерживать процентные ставки вблизи нулевого уровня, что означает низкую доходность облигаций, побудили многих инвесторов перевести капитал в более рисковые активы. В результате на рынке акций начался подъем.

"Такая возможность заработать выпадает раз в десятилетия, – говорит управляющий директор американской инвестиционной фирмы Baird Патрик Спенсер. – ФРС выступила со смелым заявлением. Она постарается поддержать инфляцию, что станет благом для рынка акций".

Доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась со вчерашних 0,682% до 0,676%.

В Европе торги проходили в основном в минусе. Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 потерял 0,1%, FTSE 100 снизился на 0,3%, CAC-40 – на 0,4%, а DAX придерживался флэтовой линии.

Акции Euronext NV подорожали на 5,7%, после того как London Stock Exchange Group сообщила, что начала с этим биржевым оператором эксклюзивные переговоры о продаже итальянской платформы Borsa Italiana.

В Азии рост возглавил китайский индекс Shanghai Composite, который к концу торгов набрал свыше 2% благодаря подъему в финансовом секторе. Акции государственных компаний China Life Insurance Co. и New China Life Insurance Co. набрали по 10% – это максимум, допустимый в рамках одной сессии. На ту же величину выросли акции брокера Zheshang Securities.

Иностранные инвесторы начали активнее интересоваться китайским рынком, что повысило спрос на юань. За последние дни он достиг максимального уровня в паре с долларом с мая 2019 года. Сегодня китайская валюта вновь слегка укрепилась, курс составляет 6,7587 юаня за доллар.

Ведущие фондовые индексы Гонконга, Японии и Южной Кореи набрали менее 0,5%, а австралийский S&P/ASX 200 слегка понизился.

— Автор Caitlin Ostroff, caitlin.ostroff@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ