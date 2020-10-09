Курс рубля на завершающейся рабочей неделе демонстрировал повышенную волатильность, интенсивно меняясь против основных резервных валют. Доллар колебался в диапазоне 76,7-79,3 рубля, евро: 90,5-92,8 рубля.

Участники рынка продолжили отыгрывать геополитические риски, связанные с ситуацией в Белоруссии, Киргизии и Нагорном Карабахе, а также — с президентскими выборами в США. При этом нефтяные цены резко прибавили – более 10% по сорту Brent, оттолкнувшись от минимума с июня.

В результате, доллар вечером в пятницу за неделю падал на 1,4 рубля до уровня 76,8 рубля, евро — на 80 копеек до 90,8 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом составляла немного менее 3,3 тысячи.

РУБЛЬ В ШИРОКОМ КОРИДОРЕ

Рубль начал торговую неделю умеренно понижательной тенденцией к доллару и евро. Давление исходило от роста геополитических и санкционных рисков. Эскалация армяно-азербайджанского конфликта и приближающиеся выборы американского президента оставались главными факторами охлаждения аппетита инвесторов к рублевым активам. В частности, возможная победа на них демократа Джо Байдена может привести к усилению санкционного давления на Россию.

При этом военное обострение в Нагорном Карабахе надавило на рубль и турецкую лиру, поскольку Россия и Турция в результате этого обострения рискуют расстроить свои торговые отношения.

Между тем, ралли на рынке нефти – почти на 6% — сглаживало в начале недели геополитическое давление на рубль. Поддержка пришла со стороны новых ураганов, создающих риски для добычи в Мексиканском заливе, а также сохранения напряженности в Норвегии в связи с забастовками работников отрасли. Локальные потери добычи нефти из-за этих двух фактором могут составить более 1,5 миллиона баррелей в сутки и 0,3 миллиона соответственно.

В середине недели рубль получил поддержку от рекордно высокого спроса на аукционах по размещению Минфином России ОФЗ. Ведомство продало бумаг на 345,7 миллиарда рублей (по номиналу) при спросе в 368 миллиарда. Таким образом, Минфин выполнил на 17,3% план привлечения на рынке ОФЗ в четвертом квартале, который установлен на уровне 2 триллионов рублей.

Такой объем обеспечил высокий спрос на рублевую ликвидность и поддержал курс рубля.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели проходило в русле укрепления рубля на фоне роста рынка нефти, которое доходило за неделю до 11% и общего повышения аппетита к риску.

Этому способствовали заявления президента США Дональда Трампа, который призвал конгресс принять закон о расширении госпомощи для работников авиакомпаний и малого бизнеса. Трамп также сказал, что готов санкционировать еще один раунд выплат для граждан в размере 1200 долларов.

Косвенную поддержку рублю оказали и данные ЦБ РФ о том, что граждане в сентябре не предъявляли существенного спроса на иностранную валюту: её покупки оказались значительно ниже уровней прошлых лет — около 117 миллионов долларов против более чем 1 миллиарда в сентябре 2018 и 2019 годов.

Рубль пытается отвоевать потери конца сентября, когда, по оценкам ЦБ РФ, волатильность подскочила на фоне выхода нерезидентов из российских активов и активной покупки ими валюты. Так, за 23-25 сентября они купили ее на 4 миллиарда долларов. Тогда доллар обновил максимум с марта, подскочив почти до 80 рублей.

Сейчас бегство нерезидентов, похоже, приостановилось, и рубль может продолжить восстанавливаться, а доллар может приблизиться к нижней границе коридора 75-80 рублей.