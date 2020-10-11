МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Не исключено, что в октябре ситуация со снижением курса рубля, которая сохранялись на протяжении последних двух месяцев, может разрешиться. На ближайший месяц в качестве ориентира восстановления национальной валюты по паре USD/RUB рассматривается 76, а в следующем году возможен и курс 70 рублей за доллар, рассказал «Российской газете» эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.
По его словам, на внешней орбите российские рисковые активы испытывают беспрецедентное давление от западных партнеров, а угрозы санкций слышатся все громче. В пограничных государствах ситуация находится в подвешенном состоянии. Также под вопросом риск ускоренной реализации российских крупнейших энергетических проектов.
В этих условиях геополитический фактор доминирует в оценке дисконта к стоимости российских финансовых активов, и даже высокие уровни цен рынка энергоносителей не оказывают существенной поддержки рублю. В то же время предвыборная кампания в США, поднимающая азиатские и европейские индексы, обходит стороной российские инструменты. Предпосылки для продолжения роста как энергетических активов, так и международных рынков рискового капитала сохраняются и на октябрь.
Внутри России замедляются темпы восстановления деловой активности в сфере услуг. С другой стороны, по темпам падения ВВП она демонстрирует наибольшую устойчивость к коронакризису среди всех стран G20, за исключением Китая.
В сентябре ЦБ взял закономерную паузу в снижении ключевой ставки на фоне роста волатильности и напряжения на геополитическом фронте и остановился на 4,25 процента годовых. Это означает уверенные позиции по основным экспортным статьям российской экономики и продолжающееся восстановление международных финансовых рынков. В то же время вокруг России нагнетается напряженный информационный фон, приводящий к низкой покупательной активности в российских активах и, соответственно, к слабости национальной валюты.
Есть два варианта разрешения ситуации. Первый — финальное краткосрочное падение биржевых активов по факту введения очередных санкций, и тогда рубль рискует обновить минимумы конца сентября выше 80 за доллар и 94 по евро, с последующим разворотом на среднесрочное укрепление. Второй вариант предусматривает, что товарные рынки продолжат рост, дисконт в ценах российских финансовых активах станет настолько неприемлем к мировым аналогам, что нерезиденты пойдут на риск покупки рублевых инструментов, невзирая на угрозы санкций.
По оценке эксперта, без учета фактора внешнего давления, рубль сейчас «мог бы спокойно курсировать в области 72 по паре с долларом и 85 в паре с евро». В любом случае, подчеркивает эксперт, ослабление рубля носит скоротечный характер, не отражающий устойчивости российских макропоказателей. Рост девальвационных ожиданий, вероятнее всего, будет прерван. Долгосрочные перспективы находятся на стороне рубля, заключил Зельцер.
https://1prime.ru/Financial_market/20201011/832144264.html