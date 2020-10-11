МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Не исключено, что в октябре ситуация со снижением курса рубля, которая сохранялись на протяжении последних двух месяцев, может разрешиться. На ближайший месяц в качестве ориентира восстановления национальной валюты по паре USD/RUB рассматривается 76, а в следующем году возможен и курс 70 рублей за доллар, рассказал «Российской газете» эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. Доллар не выдерживает натиска: когда и на что его менять

По его словам, на внешней орбите российские рисковые активы испытывают беспрецедентное давление от западных партнеров, а угрозы санкций слышатся все громче. В пограничных государствах ситуация находится в подвешенном состоянии. Также под вопросом риск ускоренной реализации российских крупнейших энергетических проектов.

В этих условиях геополитический фактор доминирует в оценке дисконта к стоимости российских финансовых активов, и даже высокие уровни цен рынка энергоносителей не оказывают существенной поддержки рублю. В то же время предвыборная кампания в США, поднимающая азиатские и европейские индексы, обходит стороной российские инструменты. Предпосылки для продолжения роста как энергетических активов, так и международных рынков рискового капитала сохраняются и на октябрь.

Внутри России замедляются темпы восстановления деловой активности в сфере услуг. С другой стороны, по темпам падения ВВП она демонстрирует наибольшую устойчивость к коронакризису среди всех стран G20, за исключением Китая.

В сентябре ЦБ взял закономерную паузу в снижении ключевой ставки на фоне роста волатильности и напряжения на геополитическом фронте и остановился на 4,25 процента годовых. Это означает уверенные позиции по основным экспортным статьям российской экономики и продолжающееся восстановление международных финансовых рынков. В то же время вокруг России нагнетается напряженный информационный фон, приводящий к низкой покупательной активности в российских активах и, соответственно, к слабости национальной валюты.

Есть два варианта разрешения ситуации. Первый — финальное краткосрочное падение биржевых активов по факту введения очередных санкций, и тогда рубль рискует обновить минимумы конца сентября выше 80 за доллар и 94 по евро, с последующим разворотом на среднесрочное укрепление. Второй вариант предусматривает, что товарные рынки продолжат рост, дисконт в ценах российских финансовых активах станет настолько неприемлем к мировым аналогам, что нерезиденты пойдут на риск покупки рублевых инструментов, невзирая на угрозы санкций.

По оценке эксперта, без учета фактора внешнего давления, рубль сейчас «мог бы спокойно курсировать в области 72 по паре с долларом и 85 в паре с евро». В любом случае, подчеркивает эксперт, ослабление рубля носит скоротечный характер, не отражающий устойчивости российских макропоказателей. Рост девальвационных ожиданий, вероятнее всего, будет прерван. Долгосрочные перспективы находятся на стороне рубля, заключил Зельцер.