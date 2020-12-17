МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые рынки в четверг преимущественно растут, поддерживаемые сообщениями о возможном начале вакцинации в странах региона к концу декабря, свидетельствуют данные торгов. Европарламент утвердил бюджет ЕС на 2021–2027 годы

По состоянию на 13.12 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,08% — до 6565,77 пункта, французский CAC 40 рос на 0,21%, до 5559,1 пункта, немецкий DAX — на 0,7%, до 13660,5 пункта.

В четверг европейские индексы в основном растут, поддержку рынкам оказывают новости о скором начале вакцинации в странах региона. Власти ФРГ рассчитывают, что смогут начать вакцинацию от коронавируса в стране 27 декабря. Премьер-министр Франции Жан Кастекс подтвердил, что кампания по вакцинации от COVID-19 может начаться в стране в последнюю неделю декабря. Вакцинация уже началась в Великобритании и США.

"Вакцина лежит в основе этого ралли, и без нее, я думаю, у нас все было бы не так хорошо. Каждое разрешение регулирующих органов способствует восстановлению экономики", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Oanda Крэга Эрлама (Craig Erlam).

Рынки также ожидают заседания Банка Англии (британского центробанка). Ожидается, что регулятор на заседании в четверг сохранит базовую процентную ставку на уровне 0,1%.

Инвесторы обратили внимание на данные по потребительским ценам в еврозоне. Годовая дефляция в регионе в ноябре, по окончательной оценке, сохранилась на уровне октября и составила 0,3%. Показатель совпал с прогнозами аналитиков.