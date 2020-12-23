МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Цена на медь в среду утром растет в рамках коррекции после двух дней снижения, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.26 мск стоимость мартовских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,39% — до 3,527 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов вторника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,27% — до 7746,5 доллара, алюминия — на 1,24%, до 1995,5 доллара, цинка — на 2,1%, до 2775 долларов за тонну. Медь дорожает после заседания ФРС США

В среду цена на медь корректируется вверх после распродаж понедельника и вторника, по итогам которых металл потерял более 3% своей стоимости. Снижение цен было вызвано усилением COVID-рисков в связи с появлением в Великобритании новой мутации коронавируса.

Поддержку стоимости меди также оказывает ослабление американской валюты. Удешевление доллара способствует спросу на сырьевые товары, включая медь, делая их более доступными для инвесторов, владеющих другой валютой.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,21%.