МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы осторожно растут в четверг в отсутствие значимых факторов в канун католического Рождества, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.47 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 0,2%, до 30115 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,14%, до 12669,25 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,27%, до 3691,62 пункта.

Рост фьючерсов указывает на то, что американские рынки акций после колебаний на текущей короткой рабочей неделе могут завершить ее в плюсе. Объем торгов на биржах США, которые в четверг закроются раньше обычного, будет снижен в связи с приближением празднованием католического Рождества. В пятницу торги в США проводиться не будут. В Кремле рассказали о риске санкций США против "Северного потока - 2"

При этом в центре внимания инвесторов остаётся ряд вопросов, в том числе перспективы дополнительной финансовой поддержки экономики США и признаки замедления ее восстановления. Рост числа случаев заражения коронавирусом и новый штамм Covid-19, появившийся в Великобритании, вызвали опасения, что в зимние месяцы могут быть приняты дополнительные ограничительные меры, что повлияет на настроения рынка и макроэкономические перспективы.

"В настоящий момент рынок находится в напряжении. Людей беспокоит перспектива новых ограничений, в том числе на поездки. Это продолжит раскачивать рынок", — прокомментировал газете Wall Street Journal глава инвестиционной стратегии Global Advisors Альтаф Кассам (Altaf Kassam).