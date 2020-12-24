МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в четверг умеренно растут, участники торгов надеются на скорое принятие дополнительных мер поддержки экономики страны, свидетельствует информация с торгов.

По состоянию на 17.44 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,13%, до 30169.5 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,41%, до 12822,01 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,26%, до 3699,5 пункта. Трамп поддержал азиатские биржи

В начале сессии четверга фондовые индексы США растут, поддерживаемые ожиданиями скорого принятия мер стимулирования американской экономики. При этом объем торгов невелик и будет таким оставаться в связи с приближением празднованием католического Рождества.

В четверг биржи закроются раньше обычного, в пятницу торги в США проводиться не будут.

Ранее президент страны Дональд Трамп отказался подписать принятый накануне конгрессом пакет экономической помощи в размере 900 миллиардов долларов, потребовав его пересмотра.

При этом Трамп заявил, что имеет в виду, что просто необходимо повысить сумму прямых выплат гражданам с 600 долларов до 2 тысяч на человека. "Рынки ожидают принятия пакета помощи", — отметил газете Wall Street Journal глава инвестиционной стратегии Global Advisors Альтаф Кассам (Altaf Kassam). СПРАВКА: Обвал на Нью-Йоркской фондовой бирже (Черный четверг) – начало Великой депрессии

В то же время аналитик отмечает, что рынки с беспокойством наблюдают за новостями о новом штамме коронавируса, выявленном в Великобритании. На этом фоне усиливаются опасения перспективы новых серьезных ограничительных мер, которые окажут дополнительное давление на экономическую активность.

"В настоящее время рынки находятся в напряжении. Люди обеспокоены введением новых локдаунов и ограничений на передвижения. Это будет продолжать раскачивать рынки", — прокомментировал газете ситуацию стратег.

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