МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Фондовые индексы материкового Китая и Японии в пятницу преимущественно растут следом за ростом на американских рынках накануне, свидетельствуют данные торгов. Эксперт рассказал, что ускорит приход "эры Китая" в мировой экономике

По состоянию на 7.42 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,78% — до 3389,48 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,72%, до 2271,7 пункта, японский Nikkei 225 — снижался на символические 0,03%, до 26660,44 пункта.

Рынки Гонконга, Южной Кореи и Австралии закрыты в связи с празднованием католического Рождества. По итогам торгов четверга гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,16%, до 26386,56 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,7%, до 2806,86 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,33%, до 6664,8 пункта.

В пятницу объем торгов на рыках снижен в связи с празднованиями католического Рождества. Настроения инвесторов поддерживаются оптимизмом на американских рынках. В четверг индексы США закрылись ростом на 0,2-0,3%.

Небольшое давление на японский рынок, как отмечают аналитики, опрошенные агентством Рейтер, вызвали опасения по поводу роста числа новых случаев коронавируса и его влияния на экономическую активность в преддверии конца года и новогодних праздников.

"Японские акции поддерживаются ралли в США, но торговля, по-видимому, ограничивается скромной охотой за сделками в связи с уменьшением числа участников рынка", — сказал агентству Франс Пресс стратег Okasan Ёсихиро Ито (Yoshihiro Ito).

Несмотря на опасения вокруг COVID, рынки оценили и макростатистику. Безработица в Японии в ноябре неожиданно снизилась до 2,9% с 3,1%. Аналитики же ожидали сохранения показателя.