МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 28 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  EUR Австралия, Канада, Великобритания — День подарков    
2:50 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (ноябрь) 4% 0% (факт)
14:00 EUR Франция — Общее число безработных 3549,7 тыс  
23:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 5,7 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 514,6 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 269,2 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC -22,6 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -24,4 тыс  
23:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -10,8 тыс  
23:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC 47,5 тыс  
23:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -3,2 тыс  
23:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 156,4 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Детский мир — закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2020 (ВОСА — 17.12.2020) 5,06 (9м2019) + 3(фин) — див-д 2019 2,5 (1П2020) + 5,08 (9м2020) — див-д 2020
  RUB М.Видео — ВОСА (реестр закрыт 04.12.20, в заочной форме, о количественном составе СД)    
  RUB Газпром — СД (согласование отчуждения объектов имущества ПАО)    
  RUB ФСК ЕЭС — СД (приоритетные направления деятельности ПАО)    