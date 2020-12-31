МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Фондовые индексы Китая и Гонконга в последний день 2020 года растут в русле общего оптимизма на рынках, вызванного надеждами на восстановление мировой экономики в 2021 году, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.41 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,83% — до 3442,79 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,94%, до 2310,16 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,31%, до 27231,13 пункта.

Биржи Японии и Южной Кореи закрыты перед Новым годом. При этом японский индекс Nikkei 225 за год вырос на 16% и закрылся на максимуме с 1989 года, а южнокорейский KOSPI за год подскочил на 30,8%, многократно побив исторические рекорды. Российский рынок акций на пороге 2021 года: в ожидании бума размещений

Австралийская биржа в связи с праздниками закрылась раньше. По итогам торгов четверга индекс S&P/ASX 200 снизился на 1,43% — до 6587,1 пункта. За год австралийский индекс упал на 1,5%. Самое большое снижение наблюдалось в марте, — тогда индекс рухнул на 21,2% с началом пандемии коронавируса, но затем частично отыграл потери.

Росту китайского и гонконгского индексов способствует подъем рисковых настроений на рынке. Оптимизм вызван постепенным началом вакцинации от коронавируса в мире, а также надеждами на стимулирование экономики США.

В то же время инвесторы обратили внимание на статистику по Китаю. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг Китая в декабре снизился до 55,1 с 55,7 пункта в ноябре. Индекс деловой активности в промышленности снизился до 51,9 пункта с 52,1 пункта месяцем ранее, оказавшись чуть хуже прогноза. Индекс деловой активности в сфере услуг до 55,7 пункта с 56,4 пункта в ноябре.